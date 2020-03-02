Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

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Рассматривается вариант, при котором соревнования можно будет посмотреть только по телевизору.

Виной этому - ситуация с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Решение ограничиться телевизионной трансляцией рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса, сообщает издание.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

На сегодня в Японии зафиксирована без малого тысяча случаев заражения новым коронавирусом. 12 человек умерли. Большая часть заразившихся - пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Власти Японии в связи с этим объявили, что эвакуация людей с лайнера полностью завершена.