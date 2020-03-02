6 марта в Бресте состоится концерт французского пианиста Максима Зеккини

Источник материала: Виртуальный Брест

По случаю проведения дней Франкофонии в Беларуси 6 марта 2020 года в 18:30 в Брестской филармонии (ул. Орджоникидзе 14) состоится концерт французского пианиста Максима Зеккини.





Максим Зеккини родился в Париже в 1979 году. Учился в Лионской Высшей Национальной Консерватории Музыки в классе Жери Мутье и Даниель Рено-Фаскелль, где ему был присужден в июне 2001 года Национальный Диплом Высшего Музыкального Образования с пометкой отлично.

Впоследствии его приняли в Парижскую Высшую Национальную Консерваторию Музыки в Цикл Усовершенствования, класс Жан-Франсуа Эйссера.

Зеккини — первый француз, дипломированный престижной Академией «Incontri col Maestro» города Имола, в Италии. Он стал лауреатом-стипендиатом Фонда Блёштейн-Бланше, Фонда Мейера, Мецената Сосьете Женераль, победителем Международного конкурса города Аркашон, лауреатом Фонда Цзиффра, Конкурса Рагуза-Ибла в Сицилии, и получил в 2003 году первое место (единогласно) Международного Конкурса Варенна-Озера Комо в Италии.

Он выступал в Париже (Саль Гаво, Театр дю Шатле, Саль Корто, Театр Марини и др.), а также в Италии, Австрии, Германии, Великобритании, Южной Корее, Китае, Японии, Монголии, Французской Полинезии, ЮАР, Кении, Уганде, Замбии, Зимбабве, Джибути…

В его дискографию входит будущая антология в 10 CD (восемь из которых уже вышли на рынок), состоящая из композиций для левой руки (сольная игра на фортепиано, концерты и камерная музыка), выпущенная на лейбле «Адвитам Рекордс» во Франции и на лейбле «Гармония Мунди» во всем мире. Одной из его последних записей было присвоено 4 FFFF в журнале Телерама. У Зеккини брали интервью на многих французских и иностранных радиостанциях (Франс Мюзик, Радио Классик, Франс Интер и др.), а также и на телевидении.

Разносторонний музыкант, он дирижировал оркестрами для телевидения, музыкальными комедиями, давал сольные концерты с певицей Джулией Мигенес, а также концерты-лекции с актрисой Анук Эме.

Будучи композитором, он является автором множества произведений и музыкальных транскрипций. Издательство «Дюран-Салабер-Юниверсал Мюзик» выпустило его педагогический сборник для студентов «Пиано Кроссовер».

Программа концерта:

- Вольфганг Амадей Моцарт. Фантазия ре-минор

- Шарль Алькан. Фантазия для левой руки Op. 76

- Фредерик Шопен. Ноктюрн op.9 №1

- Джузеппе Верди. Мизерере для левой руки

- Клод Дебюсси. Лунный свет.

- Морис Равель. Отрывок из Концерта для левой руки

- Леонард Бернстайн. Сюита из мюзикла «Вестсайдская история»

- Мишель Легран. Сюита к кинофильму «Шербургские зонтики»

Билеты продаются в кассах Брестской филармонии и уполномоченными по организации зрителя.

Концерт организован Посольством Франции в Республике Беларусь при поддержке компаний СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛГИИ» и представительства «Schneider Electric Industries S.A.S.» (Франция) в Республике Беларусь.