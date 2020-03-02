Военные США заказывают «идеальную» снайперскую винтовку

Источник материала: Tut.by

Армия и Корпус Морской пехоты США размещают заказы на снайперскую винтовку, которой планируют заменить все оружие такого класса в стране — и тяжелые «антиматериальные» модели, и традиционные «снайперки». Об этом сообщает Business Insider.

Речь идет о винтовке Barrett MRAD (Multi-Role Adaptive Design). Это оружие со скользящим затвором, с алюминиевым шасси и магазином на 10 патронов. Масса винтовки — от 5,9 до 6,5 килограмма, не считая прицела, сошек и других аксессуаров, приклад — складной для большей компактности при переноске.

Главная особенность MRAD — мультикалиберность, так как оружие может использовать различные патроны — достаточно сменить ствол, что снайпер может сделать самостоятельно. Используя эту возможность, винтовку легко адаптировать под патроны большой мощности .308 Lapua Magnum, .338u Norma Magnum, .300 PRC и другие. В результате оружие может с равным успехом использоваться при стрельбе как на большие, так и на малые расстояния (второе востребовано в городах).

Сообщается, что армия заказала уже 536 снайперских винтовок MRAD на сумму в 10 миллионов долларов по программе Precision Sniper Rifle (PSR). Некоторое количество оружия заказал и КМП. Стоимость каждой единицы оценивается в 16 000 долларов. Ожидается, что модель заменит армейские снайперские винтовки M2010 и M107.