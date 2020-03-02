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#ЛюкиБреста. С таким названием организация «За свой город» запускает марафон
02.03.2020 17:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Согласно стандартам Республики Беларусь высота или глубина канализационного люка должна быть не более 2 см, ливневые колодцы — не ниже 3 см. Организаторы акции просят жителей областного центра сфотографировать люки, ливневки, которые не соответствуют стандартам, разместить фото и текст с описанием месторасположения на своей странице в социальных медиа с хаштегом #ЛюкиБреста.
«Наша цель повысить уровень безопасности дорожного движения в нашем городе. Мы хотим помочь органам власти увидеть проблемы Бреста и повысить качество жизни брестчан. В течение месяца мы будем проводить мониторинг социальных медиа по хаштэгам #ЛюкиБреста, соберем все ваши фото и описания и от имени организации «За свой город» направим в
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Традиционную кампанию «Ямы Бреста» мы запустим в середине апреля.
Пресс-служба организации «За свой город»
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