ЛюкиБреста. С таким названием организация «За свой город» запускает марафон

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно стандартам Республики Беларусь высота или глубина канализационного люка должна быть не более 2 см, ливневые колодцы — не ниже 3 см. Организаторы акции просят жителей областного центра сфотографировать люки, ливневки, которые не соответствуют стандартам, разместить фото и текст с описанием месторасположения на своей странице в социальных медиа с хаштегом #ЛюкиБреста.





«Наша цель повысить уровень безопасности дорожного движения в нашем городе. Мы хотим помочь органам власти увидеть проблемы Бреста и повысить качество жизни брестчан. В течение месяца мы будем проводить мониторинг социальных медиа по хаштэгам #ЛюкиБреста, соберем все ваши фото и описания и от имени организации «За свой город» направим в ГАИ и другие службы обращения для решения проблем» - комментирует инициативу руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

Вы также можете прислать нам на почту zasvojgorod@gmail.com фото, описание проблемы и ее географию. Фотофакты нестандартных люков, ливневок мы будем размещать на сайте https://zasvojgorod.by/ и платформах в социальных сетях организации «За свой город».

Традиционную кампанию «Ямы Бреста» мы запустим в середине апреля.

Пресс-служба организации «За свой город»