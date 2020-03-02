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В Португалии два человека заразились коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости мира. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфицированы оказались два человека.
Одним из заболевших является врач, который до этого находился на севере Италии. Другой – мужчина, вернувшийся недавно из Испании. Коронавирус выявлен уже почти в 70 странах.
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Новости мира. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфицированы оказались два человека. ...
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