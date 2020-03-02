Источник материала: Клiч Радзiмы

Чрезвычайная ситуация – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. Отсутствие оповещения в таком случае может стать причиной паники, материального ущерба и, что самое страшное, человеческих жертв. В связи с этим в Шарковщинском районе с 2 по 27 марта текущего года пройдет акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны.

Мероприятия акции пройдут в 2 этапа:

1-й этап – 2-13 марта акция будет проходит в учреждениях образования, местах с массовым пребыванием людей.

2-й этап – 16-27 марта акция пройдет сельских населенных пунктов, где присутствующие обучатся действиям в чрезвычайных ситуациях по сигналу «Внимание всем».

В акции принимают участие активисты районного отделения БМООСП, члены КЮСП, работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, работники учреждений культуры.

К. КУРЕЦ,

инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.