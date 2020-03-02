ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«День безопасности. Внимание всем!»

02.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

«День безопасности. Внимание всем!»

Чрезвычайная ситуация – это всегда реальная угроза жизни и здоровью людей. Отсутствие оповещения в таком случае может стать причиной паники, материального ущерба и, что самое страшное, человеческих жертв. В связи с этим в Шарковщинском районе с 2 по 27 марта текущего года пройдет акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная Всемирному дню гражданской обороны.

Мероприятия акции пройдут в 2 этапа:

1-й этап – 2-13 марта акция будет проходит в учреждениях образования, местах с массовым пребыванием людей.

2-й этап – 16-27 марта акция пройдет сельских населенных пунктов, где присутствующие обучатся действиям в чрезвычайных ситуациях по сигналу «Внимание всем».

В акции принимают участие активисты районного отделения БМООСП, члены КЮСП, работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, работники учреждений культуры.

К. КУРЕЦ,

инспектор СПиВО  Шарковщинского РОЧС.

 

Comments are closed.

« Шарковщинский РЦГиЭ напоминает основные правила, выполнение которых позволит снизить риск инфицирования респираторными вирусами, в том числе вирусами гриппа и коронавирусами нового типа (2019-nCoV)
Безопасности секрет — на дорогах шуток нет! »
Новости дня
Новости разные
 
Минтранс придумал, как решить проблему с «дозволами» для перевозчиков. Но те снова недовольны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика