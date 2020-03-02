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«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием

02.03.2020 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый массовый погром в Минском гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста прошёл у мемориального комплекса «Яма».

«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием

2 марта 1942 года здесь на пересечении улиц Мельникайте и Заславской было уничтожено около 5 тысяч человек. В их числе – 200 сирот из детского дома. По погибшим прочитали поминальную молитву Кадиш.

«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием

«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием

К подножию памятника легли цветы и венки. Родные и близкие жертв, дипломаты и молодёжь говорили о недопущении антисемитизма и сохранении в памяти этих трагических страниц для будущих поколений.

«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием

Всего за время жестокой карательной операции в Минском гетто были замучены и убиты порядка 100 тысяч евреев.

«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием

Владимир Черницкий, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Нацизм – это страшная вещь, поэтому мы все (и евреи, и все прогрессивные люди) заинтересованы, чтоб это никогда не повторилось. Поэтому в этот день, сегодня 78-я годовщина, мы всегда устраиваем митинг в честь памяти тех, кто погиб.

«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием


Ксения Руденко, представитель Еврейского агентства для Израиля в Беларуси:
Нужно приходить на такие мероприятия со своими детьми, друзьями. Нужно объяснять детям и внукам об этой трагедии. И всегда в сердце нужно оставлять место для людей, которые здесь погибли. 

«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием


Сейчас в столице проживает 14 бывших узников Минского гетто. Самому старшему из них уже пошёл одиннадцатый десяток.

Люди в материале: Владимир Черницкий, Ксения Руденко

 
 
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Новости Беларуси. Самый массовый погром в Минском гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста прошёл у...
 
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