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«Нацизм – это страшная вещь». У мемориального комплекса «Яма» прошёл митинг-реквием
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый массовый погром в Минском гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста прошёл у мемориального комплекса «Яма».
2 марта 1942 года здесь на пересечении улиц Мельникайте и Заславской было уничтожено около 5 тысяч человек. В их числе – 200 сирот из детского дома. По погибшим прочитали поминальную молитву Кадиш.
К подножию памятника легли цветы и венки. Родные и близкие жертв, дипломаты и молодёжь говорили о недопущении антисемитизма и сохранении в памяти этих трагических страниц для будущих поколений.
Всего за время жестокой карательной операции в Минском гетто были замучены и убиты порядка 100 тысяч евреев.
Владимир Черницкий, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
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Новости Беларуси. Самый массовый погром в Минском гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста прошёл у...
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