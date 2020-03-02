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В Минске скоро снова начнет работать автовокзал «Восточный»

02.03.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автовокзал «Восточный» в Минске, который закрыт с лета 2016 года, снова начнет работать. Об этом сообщает The Village Беларусь.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Информацию изданию подтвердили в филиале «Минский автовокзал», сказав, что открытие готовится в течение нескольких дней.

Какие автобусы будут останавливаться на «Восточном», неизвестно. В расписании рейсов с упоминанием этой станции нет. Исключение — маршрут Гомель — Кельн с остановкой в Минске на этом автовокзале.

Напомним, «Восточный» закрыли в 2016 году, чтобы увеличить загрузку автовокзала «Центральный» на улице Бобруйской. На открытую площадку бывшего автовокзала приезжали отстаиваться между рейсами пустые автобусы. Все это время здание продавали на аукционе. Это также ни к чему не привело.

По словам гендиректора «Минсктранса» Леонтия Папенка, «Восточный» никогда не был рентабельным, а в последние годы работы приносил ежемесячные убытки.

В 2017 году была идея перепрофилировать вокзал под выставочный комплекс взамен «БелЭкспо». Реконструировать его должно было коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест», которое принадлежит Мингорисполкому. Депутаты даже включили этот объект в инвестпрограмму города на 2018-й, но потом исключили. Открывать на его месте выставочный комплекс также передумали. Деньги решили направить на школы и детские сады.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Информацию об открытии автовокзала подтвердили в филиале «Минский автовокзал», сказав, что открытие готовится в течение нескольких дней.
 
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