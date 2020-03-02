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В Минске скоро снова начнет работать автовокзал «Восточный»
Источник материала: Tut.by
Автовокзал «Восточный» в Минске, который закрыт с лета 2016 года, снова начнет работать. Об этом
Информацию изданию подтвердили в филиале «Минский автовокзал», сказав, что открытие готовится в течение нескольких дней.
Какие автобусы будут останавливаться на «Восточном», неизвестно. В расписании рейсов с упоминанием этой станции нет. Исключение — маршрут Гомель — Кельн с остановкой в Минске на этом автовокзале.
Напомним, «Восточный»
По
В 2017 году была идея перепрофилировать вокзал под выставочный комплекс взамен «БелЭкспо». Реконструировать его должно было коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест», которое принадлежит Мингорисполкому. Депутаты даже
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Информацию об открытии автовокзала подтвердили в филиале «Минский автовокзал», сказав, что открытие готовится в течение нескольких дней.
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