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Данила Козловский стал отцом

02.03.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский актер и режиссер Данила Козловский впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса и режиссер Ольга Зуева опубликовала в Instagram фотографию, на которой держит их ребенка.

«Моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — подписала снимок Зуева.

Пара официально не объявляла о рождении ребенка, а также не раскрывала его пол и имя. Ольга Зуева решила рожать в США, в феврале Козловский также улетел в Штаты, чтобы присутствовать на родах.

Зуева и Козловский состоят в отношениях около четырех лет, но так и не сыграли свадьбу. Новорожденная дочка — первый ребенок для обоих.

Козловский сыграл главную роль в российском фильме «Викинг», снялся в таких картинах, как «Легенда № 17», «Хардкор», «Экипаж», «Матильда» и «Академия вампиров». Зуева сыграла в фильмах «На районе» и «Тренер», а также появилась в сериале «Оранжевый — хит сезона».

Ольга Зуева снималась в эпизодических ролях в американских картинах «Солт», «Любовь — странная штука». Вскоре начинающей актрисе предложили второстепенную роль в комедийно-драматическом сериале «Оранжевый — хит сезона». В 2018 году Данила Козловский снял Ольгу Зуеву в роли девушки главного героя в фильме «Тренер». В этом же году в роли режиссера попробовала себя и Ольга Зуева. На экраны вышел фильм «На районе». Главную роли в ленте сыграл Данила Козловский.

 
 
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Зуева и Козловский состоят в отношениях около четырех лет, но так и не сыграли свадьбу. Новорожденная дочка - первый ребенок для обоих.
 
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