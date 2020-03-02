Корпорация Apple планирует выпустить прозрачный стеклянный смартфон

Источник материала: Газета Авангард

Компания Apple зарегистрировала патент на смартфон с нестандартным оформлением.

Новое мобильное устройство может стать полностью прозрачным.





«Яблочная» корпорация планирует добиться этого за счёт использования уникального стеклянного корпуса, сообщают интернет-источники.

Клавиши управления смартфоном останутся на прежних местах.

Однако они будут не физическими, а сенсорными, в отличие от предыдущих версий iPhone.

Ещё одной особенностью новинки станет учёт в клавишах силы нажатия.

Кроме того, экран мобильного устройства будет «продолжен» на боковых гранях. Там же появятся некоторые иконки быстрого доступа и активных приложений, а также окошко для сообщений и уведомлений.

На новом iPhone не будет никаких разъёмов и отверстий. Разработчики намерены добиться этого за счёт установки подэкранных камер.

В данный момент проект находится лишь на начальной стадии реализации.

Однако уже сейчас эксперты предполагают, что новый гаджет от Apple станет сенсацией и популярным товаром на рынке мобильных устройств в течение ближайших нескольких лет.