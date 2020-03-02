Корпорация Apple планирует выпустить прозрачный стеклянный смартфон

Компания Apple зарегистрировала патент на смартфон с нестандартным оформлением.
Новое мобильное устройство может стать полностью прозрачным.
«Яблочная» корпорация планирует добиться этого за счёт использования уникального стеклянного корпуса, сообщают интернет-источники.
Клавиши управления смартфоном останутся на прежних местах.
Однако они будут не физическими, а сенсорными, в отличие от предыдущих версий iPhone.
Ещё одной особенностью новинки станет учёт в клавишах силы нажатия.
Кроме того, экран мобильного устройства будет «продолжен» на боковых гранях. Там же появятся некоторые иконки быстрого доступа и активных приложений, а также окошко для сообщений и уведомлений.
На новом iPhone не будет никаких разъёмов и отверстий. Разработчики намерены добиться этого за счёт установки подэкранных камер.
В данный момент проект находится лишь на начальной стадии реализации.
Однако уже сейчас эксперты предполагают, что новый гаджет от Apple станет сенсацией и популярным товаром на рынке мобильных устройств в течение ближайших нескольких лет.
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