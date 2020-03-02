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Следователи выяснили личность утонувшей в реке минчанки

02.03.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи установили личность женщины, тело которой нашли сегодня в Минске в реке Мышке

Ею оказалась 48-летняя минчанка, которая, по предварительной информации, не имела места работы и злоупотребляла спиртными напитками.

Напомним, сегодня утром в районе дома №17 на улице Семашко в реке Мышке обнаружили тело женщины.

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. 
 
Теги: Минск
 
 
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Следователи установили личность женщины, тело которой нашли сегодня в Минске в реке Мышке
 
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