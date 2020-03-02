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Следователи выяснили личность утонувшей в реке минчанки
Источник материала: Партизан
Ею оказалась 48-летняя минчанка, которая, по предварительной информации, не имела места работы и злоупотребляла спиртными напитками.
Напомним, сегодня утром в районе дома №17 на улице Семашко в реке Мышке обнаружили тело женщины.
Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.
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Следователи установили личность женщины, тело которой нашли сегодня в Минске в реке Мышке
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