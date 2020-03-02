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Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
02.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Сотрудники органов внутренних дел прошли торжественным маршем по центральным улицам Гродно.
Мероприятие, ставшее для областного центра традиционным, посвящено 103-й годовщине образования милиции Беларуси.
Колонна, состоявшая из нескольких сотен сотрудников разных подразделений: ГАИ, внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и патрульно-постовой службы, прошла праздничным маршем от площади Советской до парка имени Жилибера. Неизменно ее сопровождали как ретроавтомобили, так и современные транспортные средства.
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Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Сотрудники органов внутренних дел прошли торжественным маршем по центральным улицам Гродно. Мероприятие, ставшее для областного центра традиционным, посвящено...
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