ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)

02.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)" width="599" height="363">

Сотрудники органов внутренних дел прошли торжественным маршем по центральным улицам Гродно.

Мероприятие, ставшее для областного центра традиционным, посвящено 103-й годовщине образования милиции Беларуси.
 
Колонна, состоявшая из нескольких сотен сотрудников разных подразделений: ГАИ, внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и патрульно-постовой службы, прошла праздничным маршем от площади Советской до парка имени Жилибера. Неизменно ее сопровождали как ретроавтомобили, так и современные транспортные средства.
 
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
 
 
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)
Чеканя шаг и выверяя каждое движение. В Гродно прошел торжественный марш, приуроченный ко Дню милиции (+видео)

 

Юлия ТИМОЩУК
Фото: и видео Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники органов внутренних дел прошли торжественным маршем по центральным улицам Гродно. Мероприятие, ставшее для областного центра традиционным, посвящено...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Кубани более 20 детей отравились на Масленицу. Возможно, блинами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика