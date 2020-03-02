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Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах новых беженцев

02.03.2020 16:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: infos.by

Президент Турции заявил, что Запад должен разделить груз ответственности за мигрантов.

"Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен. <…> Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев. Сегодня мы встретимся с премьером Болгарии, завтра поговорю с Меркель", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

После обострения ситуации в Идлибе турецкие власти заявили, что больше не смогут сдерживать потоки беженцев и открыли границы с Евросоюзом.

По данным турецких властей, только в минувшую субботу страну через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне покинули более 47 тыс. человек, в воскресенье — более 76 тыс.

В 2016 году Евросоюз и Турция выработали совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Оговаривалась финансовая помощь Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием ЕС легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

 
 
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Президент Турции заявил, что Запад должен разделить груз ответственности за мигрантов.
 
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