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Захватили три установки БМ-13, на тайну всё равно не раскрыли. Почему «катюша» так и не покорилась немцам
Источник материала: СТВ
К концу 1941 года немцам все же удалось захватить три установки «катюши» БМ-13. Первым же транспортным самолетом их доставили в Германию.
Вероника Гришкова, корреспондент:
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Захватили три установки БМ-13, на тайну всё равно не раскрыли. Почему «катюша» так и не покорилась немцам
К концу 1941 года немцам все же удалось захватить три установки «катюши» БМ-13. Первым же транспортным самолетом их доставили в Германию. Автор фильма о «Катюше»:...
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