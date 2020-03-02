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В Гомельском районе неизвестные напали на банк
Источник материала: Партизан
Следователи выясняют обстоятельства
Как сообщает
Свидетей происшествия просят сообщить в милицию.
Сегодня примерно в 13:40 в здание банка зашел неизвестный мужчина, который потребовал передать ему деньги из кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Работница банка отказалась выполнить его требование и нажала на тревожную кнопку, после чего мужчина скрылся с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины.
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Следователи выясняют обстоятельства
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