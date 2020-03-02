Масса снаряда – почти 42 кг, устанавливали на американский автомобиль Studebaker. Технические секреты «катюши»

Источник материала: СТВ

К концу 1941 года немцам удалось захватить три установки «катюши». Какие же были тактико-технические характеристики знаменитой реактивной системы залпового огня БМ-13?

Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Реактивная система залпового огня БМ-13 «катюша»

Реактивный снаряд М-13. Калибр – 132 мм. Масса снаряда – 42,3 кг. Максимальная дальность стрельбы – 8 километров 470 метров. Время производства залпа – 7-10 секунд. Время перезарядки – от 3 до 5 мин. Боевой расчет – 5-7 человек. Число направляющих – 16.





Направляющие пусковой установки монтировались вдоль автомобиля, который для устойчивости перед стрельбой выпускал домкраты. Залп производился из кабины автомобиля или с помощью выносного пульта. Первоначально системы БМ-13 устанавливались на грузовик ЗИС-6. Впоследствии для этой цели чаще всего использовался американский автомобиль Studebaker («Студебекер»), поставлявшийся в СССР по ленд-лизу.









Читайте также:

Захватили три установки БМ-13, на тайну всё равно не раскрыли. Почему «катюша» так и не покорилась немцам

«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны