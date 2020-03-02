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В Минске в 2021 году пройдет конгресс УЕФА

02.03.2020 17:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске в 2021 году пройдет конгресс УЕФА
Фото из открытых источников

В Минске в 2021 году пройдет конгресс УЕФА В Минске пройдет «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу
В Амстердаме стартовал конгресс УЕФА. Это высший правящий орган европейского футбольного союза, который отвечает за рассмотрение множества вопросов, в том числе за выборы президента и исполнительного комитета УЕФА.

Мероприятие проводится ежегодно в одной из стран - членов союза. В числе прочих в Нидерландах было принято решение о том, что аналогичный футбольный форум в 2021 году пройдет в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое решение принято 2 марта на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме.
 
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