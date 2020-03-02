Мероприятие проводится ежегодно в одной из стран - членов союза. В числе прочих в Нидерландах было принято решение о том, что аналогичный футбольный форум в 2021 году пройдет в Минске.
|
В Минске в 2021 году пройдет конгресс УЕФА
02.03.2020 17:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Мероприятие проводится ежегодно в одной из стран - членов союза. В числе прочих в Нидерландах было принято решение о том, что аналогичный футбольный форум в 2021 году пройдет в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение принято 2 марта на заседании исполкома УЕФА в Амстердаме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)