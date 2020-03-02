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Азербайджан планирует 5-6 марта отправить танкер с нефтью для Беларуси
Источник материала: Партизан
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5-6 марта отправит танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан, сообщил ТАСС замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.
"Планируется 5-6 марта отправить из Джейхана танкер с нефтью для Беларуси. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. тонн", - сказал представитель SOCAR.
Ранее в компании сообщили, что ориентировочно 20 марта планируется из грузинского порта Супса отгрузить танкер с нефтью для белорусского концерна "Белнефтехим", также объемом около 85 тыс. тонн, пишет
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Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5-6 марта отправит танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан, сообщил ТАСС замначальника департамента по...
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