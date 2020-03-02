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20-летняя белоруска покорила жюри украинского вокального шоу талантов

02.03.2020 20:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

20-летняя белоруска покорила жюри украинского вокального шоу талантов
1+1 / Скриншот

В Киеве проходит очередной сезон вокального шоу талантов «Голос країни». В программе приняла участие 20-летняя могилевчанка Анна Трубецкая, которая на «слепых» прослушиваниях спела песню из репертуара Тины Кароль «Полюс притяжения».

20-летняя белоруска покорила жюри украинского вокального шоу талантов «Мне подпевали звёзды!» Могилевчанка поставила рекорд на шоу талантов

Девушка покорила жюри и услышала комплименты от всех наставников шоу. «Вы спели лучше, чем я!» – заявила Тина Кароль после выступления белоруски. В итоге Анна Трубецкая попала именно в ее команду.

Отметим, что в шоу принимают участие еще два белоруса. Это Александра Горупа и Никита Ходас.

 
 
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Могилевчанка Анна Трубецкая стала участницей 10-го сезона украинского шоу «Голос країни».
 
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