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Виктория Азаренко пытается продать за $7,5 млн свой дом в США

02.03.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка купила его на Манхэттен-Бич в Калифорнии летом 2015-го за 7 миллионов долларов.
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Виктория Азаренко с весны прошлого года пытается продать за $7,5 млн свой дом в США.  Из него отлично виден океан. В доме есть лифт, несколько ванных комнат, пять спален, на нижнем этаже — зал для тренировок и бар. Азаренко хотела продать его за 8 миллионов долларов, но в феврале этого года цена снизилась на 500 тысяч долларов, сообщает TUT.by.

Как известно, Виктория Азаренко не выступает с конца лета 2019-го — у нее продолжается суд об опеке над сыном с его отцом, американцем Билли Маккигом. Однако уже 2 марта Виктория проведет поединок в 1/16 финала турнира в Мексике, пишет euroradio.fm
 
 
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Белорусская теннисистка купила его на Манхэттен-Бич в Калифорнии летом 2015-го за 7 миллионов долларов.
 
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