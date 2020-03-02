Виктория Азаренко пытается продать за $7,5 млн свой дом в США

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Виктория Азаренко с весны прошлого года пытается продать за $7,5 млн свой дом в США. Из него отлично виден океан. В доме есть лифт, несколько ванных комнат, пять спален, на нижнем этаже — зал для тренировок и бар. Азаренко хотела продать его за 8 миллионов долларов, но в феврале этого года цена снизилась на 500 тысяч долларов,TUT.by.