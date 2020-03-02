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В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

02.03.2020 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два ДТП произошли в Минске утром 2 марта. В результате происшествий пострадали ребенок и два водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

Первая авария случилась на улице Основателей. Около половины девятого водитель такси, двигаясь со стороны Колодищей, выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, за рулем которой находилась женщина. Оба водителя в больнице.

В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

Десятью минутами позже на Парниковой под колеса автомобиля попал ребенок. Наезд на 12-летнего мальчика произошел на пешеходном переходе. Школьник также доставлен в медицинское учреждение.

В Партизанском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Два ДТП произошли в Минске утром 2 марта. В результате происшествий пострадали ребенок и два водителя, сообщили в программе «Столичные...
 
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