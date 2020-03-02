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Каким будет рост доллара и евро в начале марта – на фоне эпидемии коронавируса и падения цен на нефть?

02.03.2020 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– Основными внешними факторами прошедшей недели было значительное снижение российского рубля на фоне резкого падения нефтяных котировок. В пятницу, 28 февраля, цена на нефть марки Брент снижалась на некоторое время ниже 50 долларов за баррель. Это минимальные уровни с лета 2017 года.
В результате за неделю доллар в России подорожал с 64,3 российского рубля до 67 ровно, или на 4,2%. Евро подорожал с 69,4 российского рубля до 73,9, или на 6,4%. При этом сама пара евро/доллар выросла с 1,08 ровно до 1,1020, или на 2,1%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.

Доллар вырос за неделю на 1,23%, евро вырос на 3,31%, российский рубль 
снизился на 2,89%.


С учетом доли российского рубля в валютной корзине, его снижение перевесило рост доллара и евро. В результате стоимость валютной корзины снизилась за неделю на 0,45%. Это вторая неделя укрепления белорусского рубля к валютной корзине.

Важно отметить, что к концу недели доллар и евро обновили максимумы с начала года, а российский рубль – минимумы.

Если паника по поводу коронавируса в мире не прекратится, то нефть может продолжить дешеветь, а вслед за ней продолжит дешеветь и российский рубль.

В этом случае доллар может к концу недели подорожать до 2,27 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,55 белорусского рубля. А российский рубль может снизится до 3,24 белорусского рубля за 100 российских.
 
 
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Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
 
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