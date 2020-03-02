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Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого

02.03.2020 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. В Маниле из торгового центра освободили всех заложников. Мужчину, который удерживал людей, взяли под стражу полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого

Переговоры со злоумышленником велись несколько часов. По словам очевидцев, от места инцидента доносились звуки выстрелов.

Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого

Подозреваемый – бывший сотрудник торгового объекта, которого накануне уволили со службы. Утром он пришел в ТЦ с оружием и открыл стрельбу, после чего взял в заложники около 30 человек. Один из правоохранителей был ранен. Его доставили в больницу. Всех, кто находился в здании, эвакуировали.

Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого

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Новости Филиппин. В Маниле из торгового центра освободили всех заложников. Мужчину, который удерживал людей, взяли под стражу полицейские, сообщили в программе...
 
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