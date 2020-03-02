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Нашумевшая кампания: «Именно так выглядят даже молодые люди»

02.03.2020 20:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Модный дом Gucci, в прошлом году удививший fashion-индустрию «неидеальной» улыбкой в рекламе красной помады, продолжает эпатировать.

Нашумевшая кампания: «Именно так выглядят даже молодые люди»
Нашумевшая кампания: «Именно так выглядят даже молодые люди»
Модный дом Gucci, в прошлом году удививший fashion-индустрию «неидеальной» улыбкой в рекламе красной помады, продолжает эпатировать.

На этот раз – рекламой туши бренда. Лицом рекламной кампании стала любимая модель креативного директора дома Алессандро Мишеля 29-летняя панк-певица Дени Миллер. Ее снимал документалист Мартин Парр. Без ретуши.



«Именно так выглядят даже молодые люди на док фото на крупных планах, когда улыбаются, хотя мы уже совершенно забыли об этом, так как даже типа папарации фотографии всяких звезд ретушируются по жести. Мы привыкли стесняться собственных лиц за то, что они не похожи на гладкие детские мордочки. И я вам скажу прямо – это сильно достало», – пишет Telegram-канал «Беспощадная красота».

  
 
 
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Модный дом Gucci, в прошлом году удививший fashion-индустрию «неидеальной» улыбкой в рекламе красной помады, продолжает эпатировать.
 
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