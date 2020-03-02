Что Артемий Лебедев заметил в Минске / www.instagram.com/temalebedev





Критикуя что-либо, Лебедев обычно не стесняется в выражениях. Однако многие стали защищать здание, и заодно рассказывать дизайнеру, что на самом деле п***ц — это его причёска.









А вот жетончики Минского метрополитена Артемию Лебедеву понравились. "В Минском метро есть одна незадокументированная особенность — на жетонах изображены разные станции, — написал дизайнер в "Инстаграме". — Местные об этом не знают. Уговорил кассиршу наковырять мне разных видов".



