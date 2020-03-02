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Дизайнер Артемий Лебедев приехал в Минск — и сразу обозвал дом "эталоном п***ца"

02.03.2020 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минск приехал московский дизайнер Артемий Лебедев — и сразу же обозвал дом неподалёку от железнодорожного вокзала "эталоном п***ца". Здание, по которому он прошёлся, — новостройка на улице Белорусской.

Что Артемий Лебедев заметил в Минске / www.instagram.com/temalebedev

Критикуя что-либо, Лебедев обычно не стесняется в выражениях. Однако многие стали защищать здание, и заодно рассказывать дизайнеру, что на самом деле п***ц — это его причёска.


А вот жетончики Минского метрополитена Артемию Лебедеву понравились. "В Минском метро есть одна незадокументированная особенность — на жетонах изображены разные станции, — написал дизайнер в "Инстаграме". — Местные об этом не знают. Уговорил кассиршу наковырять мне разных видов".
 
Теги: Минск
 
 
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В Минск приехал московский дизайнер Артемий Лебедев — и сразу же обозвал дом неподалёку от железнодорожного вокзала "эталоном п***ца". Здание, по которому он...
 
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