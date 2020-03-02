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БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги

02.03.2020 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги

Сегодня на паркете брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси разгромили гостей из китайского "Пекина" со счетом 46:26 (20:14).

БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги

Фото организаторов турнира

Завтра в Бресте состоится повторный поединок за выход в четвертьфинал. В случае успеха в двух матчах с китайской командой БГК имени Мешкова сыграет в четвертьфинале с запорожским "Мотором". В составе чемпионов Украины выступают два белорусских гандболиста - Борис Пуховский и Максим Бабичев.

БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги

Составы остальных пар 1/4 финала уже определились: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - "Нексе" (Нашице, Хорватия), "Загреб" (Хорватия) - "Татран" (Прешов, Словакия), "Веспрем" (Венгрия) - "Войводина" (Нови-Сад, Сербия).

БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги

Матчи четвертьфинальной стадии пройдут с 3 по 15 марта, победители получат путевки в решающий этап турнира - "Финал четырех", который пройдет 3-5 апреля.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал победу в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня на паркете брестского...
 
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