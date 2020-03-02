ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения

02.03.2020 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Москва и Минск подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Этот документ открывает возможность для сотрудничества между странами в 2020 году, цитирует ТАСС сообщение Минэнерго Российской Федерации.

В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения

"Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Беларусь в 2020 году", - отмечает ведомство.

Протокол о внесении изменений в соглашение от 25 ноября 2011 года был подписан министром энергетики России Александром Новаком и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Как сообщалось ранее, 7 февраля страны договорились о цене на газ до 2021 года. Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб.м.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Москва и Минск подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа в Беларусь и его транспортировке по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть с половиной минут беспредела. В Сети появилось видео очень опасной езды по столичным дорогам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика