Спаренные фотографии на выставке в Бресте позволяют заглянуть в прошлое города

Источник материала: Виртуальный Брест

Выставка Алексея Погожева «Brestyling» открылась в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина 2 марта. Порядка 30 спаренных фотографий позволяют зрителю заглянуть в недавнее прошлое города.





Высокие ели на ул. Ленина заслоняют современное здание в псевдостаринном стиле. То, которое было на этом месте 20 лет назад, того же желтого цвета, с недавно высаженными саженцами, пушистыми елочками.





Пустырь на Ковалевке с одиночной бензозаправкой спустя 20 лет оказался застроен современными высотками-кораблями, поблескивающими остекленными фасадами.

Пивншка «пригорок» на углу Советской и Буденного. Алексей вспоминал, как в детстве приходил сюда с отцом. Пока старшие пили свежее пиво и говорили о взрослых проблемах, дети пили сок и носились вверх-вниз по горке. Теперь здесь двухэтажное модное заведение LOFT с боулингом в цокольном этаже.





30-летний долгострой на Советской стал современным бизнес центром. Мало кто помнит, что здание гостиницы хотели достроить к Московской Олимпиаде 1980-го года. Но строительство застопорилось на долгие годы из-за старой водопроводно-канализационной системы. Она не могла справиться с обслуживанием 9-этажного здания, а застройщик и городские власти не имели возможности и желания перекладывать изношенные коммунальные сети в центре города.

Алексей нашел старые фотографии и сделал новые, того же места, с той же точки, иногда даже с похожими персонажами, будь то люди или автобус. Такой незнакомый знакомый город.