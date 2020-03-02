ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спаренные фотографии на выставке в Бресте позволяют заглянуть в прошлое города

02.03.2020 21:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Выставка Алексея Погожева «Brestyling» открылась в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина 2 марта. Порядка 30 спаренных фотографий позволяют зрителю заглянуть в недавнее прошлое города.

Спаренные фотографии на выставке в Бресте позволяют заглянуть в прошлое города

Высокие ели на ул. Ленина заслоняют современное здание в псевдостаринном стиле. То, которое было на этом месте 20 лет назад, того же желтого цвета, с недавно высаженными саженцами, пушистыми елочками.

Спаренные фотографии на выставке в Бресте позволяют заглянуть в прошлое города

Пустырь на Ковалевке с одиночной бензозаправкой спустя 20 лет оказался застроен современными высотками-кораблями, поблескивающими остекленными фасадами.

Пивншка «пригорок» на углу Советской и Буденного. Алексей вспоминал, как в детстве приходил сюда с отцом. Пока старшие пили свежее пиво и говорили о взрослых проблемах, дети пили сок и носились вверх-вниз по горке. Теперь здесь двухэтажное модное заведение LOFT с боулингом в цокольном этаже.

Спаренные фотографии на выставке в Бресте позволяют заглянуть в прошлое города

30-летний долгострой на Советской стал современным бизнес центром. Мало кто помнит, что здание гостиницы хотели достроить к Московской Олимпиаде 1980-го года. Но строительство застопорилось на долгие годы из-за старой водопроводно-канализационной системы. Она не могла справиться с обслуживанием 9-этажного здания, а застройщик и городские власти не имели возможности и желания перекладывать изношенные коммунальные сети в центре города.

Алексей нашел старые фотографии и сделал новые, того же места, с той же точки, иногда даже с похожими персонажами, будь то люди или автобус. Такой незнакомый знакомый город.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Выставка Алексея Погожева «Brestyling» открылась в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина 2 марта. Порядка 30 спаренных фотографий позволяют зрителю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть с половиной минут беспредела. В Сети появилось видео очень опасной езды по столичным дорогам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика