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Спаренные фотографии на выставке в Бресте позволяют заглянуть в прошлое города
02.03.2020 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Выставка Алексея Погожева «Brestyling» открылась в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина 2 марта. Порядка 30 спаренных фотографий позволяют зрителю заглянуть в недавнее прошлое города.
Высокие ели на ул. Ленина заслоняют современное здание в псевдостаринном стиле. То, которое было на этом месте 20 лет назад, того же желтого цвета, с недавно высаженными саженцами, пушистыми елочками.
Пустырь на Ковалевке с одиночной бензозаправкой спустя 20 лет оказался застроен современными высотками-кораблями, поблескивающими остекленными фасадами.
Пивншка «пригорок» на углу Советской и Буденного. Алексей вспоминал, как в детстве приходил сюда с отцом. Пока старшие пили свежее пиво и говорили о взрослых проблемах, дети пили сок и носились вверх-вниз по горке. Теперь здесь двухэтажное модное заведение LOFT с боулингом в цокольном этаже.
30-летний долгострой на Советской стал современным бизнес центром. Мало кто помнит, что здание гостиницы хотели достроить к Московской Олимпиаде 1980-го года. Но строительство застопорилось на долгие годы из-за старой водопроводно-канализационной системы. Она не могла справиться с обслуживанием 9-этажного здания, а застройщик и городские власти не имели возможности и желания перекладывать изношенные коммунальные сети в центре города.
Алексей нашел старые фотографии и сделал новые, того же места, с той же точки, иногда даже с похожими персонажами, будь то люди или автобус. Такой незнакомый знакомый город.
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Выставка Алексея Погожева «Brestyling» открылась в Брестской городской библиотеке им. А. С. Пушкина 2 марта. Порядка 30 спаренных фотографий позволяют зрителю...
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