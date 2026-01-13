Объявлена программа международной конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга 2026»

Источник материала: ProBusiness





В условиях стремительных изменений рынков, технологий и потребительского поведения маркетинг и брендинг все чаще становятся ключевыми факторами конкурентоспособности бизнеса. Именно этим вопросам будет посвящена Международная Конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА 2026» .

Конференция пройдет 25–26 февраля 2026 года в Минске на площадке конференц-центра IBB и объединит лидеров индустрии коммуникаций, представителей международных и локальных брендов, агентств и бизнес-сообщества из более чем 15-ти стран мира.

Ключевой инсайт Конференции в этом году – ЭРА ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА: СТРАТЕГИИ И ПАРАДИГМЫ. НОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ БРЕНДОВ.

Фокус программы – на том, как в быстро меняющейся экономике сочетать креативные решения, аналитические модели и инновации, чтобы создавать бренды, которые не только вдохновляют, но и обеспечивают измеримый бизнес-результат.





В программе Конференции – более 50-ти мастер-классов и выступлений от спикеров с международным признанием, среди которых представители ведущих мировых агентств и консалтинговых компаний: VML (Германия), We Are Social (Испания), Leagas Delaney Italia (Италия), Federer (Гватемала), TBWA (Алжир), Paulus (Южная Корея), Yell Worldwide (Таиланд), а также признанные эксперты рынка маркетинга и креатива Беларуси и стран СНГ.

Особое внимание в программе уделено практическим кейсам, стратегическим подходам и решениям, которые уже сегодня позволяют брендам усиливать свои позиции как на локальных, так и на международных рынках. Конференция ориентирована на профессионалов, принимающих решения: маркетологов, бренд-менеджеров, руководителей компаний и собственников бизнеса.





Отличительной особенностью «ДНЕЙ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» остается системный подход к развитию брендов через креативные и инновационные коммуникационные решения – от стратегии до реализации и оценки эффективности.

ПРОГРАММА

Традиционно в рамках Конференции состоится Рекламный корпоратив года – Церемония награждения лидеров Персонального рейтинга эффективности маркетологов 2025, Рейтинга эффективности агентств 2025, Рейтинга эффективности брендов 2025, Рейтинга креативности агентств 2025, Рейтинга креативности брендов 2025, которые ежегодно формирует Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, АКМА .

Ознакомиться с программой и стать участником Международной Конференции «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА 2026» можно на официальном сайте по ссылке .

До 15 января включительно действуют льготные условия участия!

ООО «Агентство бизнес-событий «Белый Квадрат» УНП 191724941