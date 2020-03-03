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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Украине
03.03.2020 12:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Первый случай коронавируса зарегистрирован в Черновцах", - заявил на брифинге замминистра.
Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на автомобиле из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где бушует Covid-19.
Сейчас украинские власти связываются с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, на борту которого был заболевший украинец.
Известно, что он путешествовал вместе с женой, она сейчас тоже на карантине.
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