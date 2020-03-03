Первый случай коронавируса зарегистрирован в Украине

Источник материала: Виртуальный Брест

В Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.





"Первый случай коронавируса зарегистрирован в Черновцах", - заявил на брифинге замминистра.





Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на автомобиле из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где бушует Covid-19.

Сейчас украинские власти связываются с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, на борту которого был заболевший украинец.

Известно, что он путешествовал вместе с женой, она сейчас тоже на карантине.