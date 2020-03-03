ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортивный праздник «Физкульт-ура, гандбол!!!» состоялся в ясли – саду № 72 г. Бреста

03.03.2020 12:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Многие взрослые знают, как полезно заниматься физкультурой, почему необходимо закаливание и зачем по утрам делать зарядку. Но как воспитать потребность к здоровому образу жизни и интерес к спорту у малыша? Ответом на этот вопрос может послужить организованный 28 февраля в ясли – саду № 72 г. Бреста физкультурный праздник. Это мероприятие собрало в спортивном зале учреждения воспитанников и профессиональных спортсменов – игроков Брестского гандбольного клуба имени А. П. Мешкова.

Спортивный праздник «Физкульт-ура, гандбол!!!» состоялся в ясли – саду № 72 г. Бреста

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для ребят. Мероприятие, где можно показать свои спортивные достижения, порадоваться успеху друзей по команде, почувствовать спортивный задор и прикоснуться к большому спорту…

Спортивный праздник «Физкульт-ура, гандбол!!!» состоялся в ясли – саду № 72 г. Бреста

В совместном спортивном празднике «Физкульт-ура, гандбол!!!» на импровизированную гандбольную площадку вышли ребята старших групп учреждения и известные спортсмены: Максим Баранов, Вячеслав Шумак, Илья Усик и Артем Кулак. С неподдельным интересом и восторгом малыши наблюдали за действиями профессиональных гандболистов, их умением передвигаться по площадке, вести мяч, передавать пас, забивать гол…

Спортивный праздник «Физкульт-ура, гандбол!!!» состоялся в ясли – саду № 72 г. Бреста

Всех участников веселых эстафет и состязаний объединил спортивный азарт к победе. Положительным эмоциям способствовало и выступление детей старшей группы с ритмическим танцем.

Всем известно, что хорошее настроение, настрой на жизнеутверждающий лад имеют удивительную силу. Спортсмены настолько увлекли ребят игрой в гандбол, что все без исключения захотели попасть в этот вид спорта и «поболеть за наших» во время очередной игры.

В заключение праздника никто не остался без наград и искренних пожеланий новых спортивных побед.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Многие взрослые знают, как полезно заниматься физкультурой, почему необходимо закаливание и зачем по утрам делать зарядку. Но как воспитать потребность к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дожди и до +15°С будет в Беларуси 4 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика