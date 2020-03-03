Спортивный праздник «Физкульт-ура, гандбол!!!» состоялся в ясли – саду № 72 г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Многие взрослые знают, как полезно заниматься физкультурой, почему необходимо закаливание и зачем по утрам делать зарядку. Но как воспитать потребность к здоровому образу жизни и интерес к спорту у малыша? Ответом на этот вопрос может послужить организованный 28 февраля в ясли – саду № 72 г. Бреста физкультурный праздник. Это мероприятие собрало в спортивном зале учреждения воспитанников и профессиональных спортсменов – игроков Брестского гандбольного клуба имени А. П. Мешкова.





Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для ребят. Мероприятие, где можно показать свои спортивные достижения, порадоваться успеху друзей по команде, почувствовать спортивный задор и прикоснуться к большому спорту…





В совместном спортивном празднике «Физкульт-ура, гандбол!!!» на импровизированную гандбольную площадку вышли ребята старших групп учреждения и известные спортсмены: Максим Баранов, Вячеслав Шумак, Илья Усик и Артем Кулак. С неподдельным интересом и восторгом малыши наблюдали за действиями профессиональных гандболистов, их умением передвигаться по площадке, вести мяч, передавать пас, забивать гол…





Всех участников веселых эстафет и состязаний объединил спортивный азарт к победе. Положительным эмоциям способствовало и выступление детей старшей группы с ритмическим танцем.

Всем известно, что хорошее настроение, настрой на жизнеутверждающий лад имеют удивительную силу. Спортсмены настолько увлекли ребят игрой в гандбол, что все без исключения захотели попасть в этот вид спорта и «поболеть за наших» во время очередной игры.

В заключение праздника никто не остался без наград и искренних пожеланий новых спортивных побед.