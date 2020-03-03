Skoda представила самую мощную Octavia: это «подзаряжаемый» гибрид RS iV

Источник материала: Tut.by

Тизеры и дизайнерские скетчи будущей Skoda Octavia RS закончились, и теперь компания опубликовала полноценные изображения «заряженных» версий лифтбека и универсала четвертой генерации.





В этом году Octavia RS отмечает свое 20-летие. Первое поколение самой мощной модификации семейства Octavia оснащалось 180-сильным бензиновым турбомотором 1.8, а в четвертом поколении топ-версия впервые стала гибридной. Объем «четверки» TSI всего 1,4 л, но ей ассистирует встроенный в 6-ступенчатый «робот» DSG 85-киловаттный электродвигатель. Пиковая отдача установки — 245 лошадиных сил и 400 Нм. К слову, столько же и у родственного Volkswagen Golf GTE .





Паспортная динамика Octavia RS iV не впечатляет. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, причем при задействованном режиме Sport этот показатель практически идентичен Octavia RS второго поколения. Заявленная максимальная скорость — 225 км/ч. Тяговой батареи емкостью 13 кВт·ч с возможностью подзарядки от розетки должно хватить на 60 км пробега (по методике WLTP) в электрическом режиме.





Из визуальных особенностей новой Octavia RS iV — окрашенные в черный цвет решетка радиатора, спортивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски (опция — на дюйм больше), красные тормозные суппорты и задняя часть с элементом диффузора и спойлером (черного цвета у лифтбека и в цвет кузова у универсала).





В интерьере «разогретой» Octavia преобладает черный цвет, дополненный контрастной (красной или серебристой) прострочкой на спортивных сиденьях с интегрированными подголовниками и логотипами RS. Передняя панель отделана алькантарой, а на педалях имеются алюминиевые накладки.









Напомним, что премьера Octavia RS iV должна была пройти в рамках уже отмененного Женевского автосалона. Продажи начнутся во второй половине текущего года, причем позже Skoda выведет на рынок и традиционные версии «эрэски» с 245-сильным бензиновым мотором и дизелем мощностью 200 «лошадок», также знакомых по новым Golf GTI и GTD.