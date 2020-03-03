Крупное мошенничество с недвижимостью: заключил фиктивный брак, «отжал» квартиру и переселил женщину в Слуцк

Источник материала: Слуцк Город

Фрунзенским районным отделом Следственного комитета по Минску по материалам ГУБОПиК МВД расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с куплей-продажей недвижимости.

По данным следствия, 62-летний мужчина с февраля 2012 года по июль 2017 года путем обмана трех граждан под предлогом совершения сделок с недвижимостью в Минске завладел их денежными средствами в размере более 150 тысяч рублей.

Мужчина убеждал знакомых продать свое жилье в столице взамен на другое – меньшее по площади, находящееся в Минской области, но с доплатой. При этом он выбирал собственников квартир с имеющейся задолженностью по оплате коммунальных услуг или не приватизировавших свою недвижимость, а также злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих асоциальный образ жизни.

После соблюдения всех юридических формальностей потерпевшие оставались как без вырученных за продажу денежных средств, так и без обещанного взамен хорошего жилья. Одному из потерпевших мужчина предоставил квартиру, а остальным – малопригодные для проживания строения без удобств и доплаты в сельских населенных пунктах.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2012 года обвиняемому под вышеуказанными предлогами удалось убедить 54-летнего знакомого продать половину квартиры, находившуюся у него в собственности. Указанную долю мужчина продал за 19 тысяч долларов США, купив потерпевшему дом в Столбцовском районе. После чего обвиняемый оформил фиктивную сделку покупки у потерпевшего этого же дома. По завершению сделок денежные средства обвиняемый оставлял себе.





Также, по данным следствия, в 2016 году обвиняемый подыскал 52-летнюю женщину, имевшую в собственности трехкомнатную неприватизированную квартиру в столице. Заключив с ней фиктивный брак и подписав брачный договор, мужчина приватизировал квартиру на свое имя, продал ее и распорядился вырученными денежными средствами по своему усмотрению. Потерпевшую обвиняемый переселил в квартиру, находящуюся в Слуцком районе.





Выдержка из брачного договора между обвиняемым и потерпевшей Выдержка из брачного договора между обвиняемым и потерпевшей

К материалам уголовного дела приобщен материал, характеризующий личность обвиняемого. Так, он уже был ранее неоднократно судим, в том числе за грабеж и особо злостное хулиганство.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



