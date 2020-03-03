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Лучше мы к вам: выездной туризм превысил въездной в два раза

03.03.2020 13:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы по-прежнему предпочитают отдыхать за границей сами, нежели принимать у себя в гостях туристов из других стран – объемы выездного туризма, по данным Белстата, превышают въездной в два раза.



Так, за рубеж в 2019 выезжали 982,9 тысяч организованных туристов и экскурсантов из Беларуси – это на 15,5%  больше, чем в 2018 году. А посетило страну за этот 405,5 тысяч организованных туристов, что на 11% больше уровня прошлого года.

Белорусы по-прежнему больше всего любят отдыхать в Египте, Турции, Украине, России, Болгарии, Испании, Греции, Польше, Тунисе, Литве, Черногории и Грузии. В эти страны устремляется практически 85% турпотока из Беларуси.

Что же касается гостей, что чаще других к нам ездят россияне - 53,7%  от всех въездных туристов. 

Среди других стран лидерами по числу посещений Беларуси были Литва, Польша, Латвия, Китай, Германия, Украина, Эстония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты.


Гости Беларуси проводили в 2019 году в стране в среднем 4 дня, в то время как в 2018 – 5 дней.

В основном интерес для зарубежных гостей представляют крупные города. А вот в агроусадьбах, которых на территории нашей страны работает более 2,7 тысяч, предпочитают отдыхать сами белорусы – на их долю приходится 90,5%.
 
 
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Белорусы по-прежнему предпочитают отдыхать за границей сами, нежели принимать у себя в гостях туристов из других стран – объемы выездного туризма, по данным...
 
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