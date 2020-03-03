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Синоптики обещают очень теплый март

03.03.2020 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на 1-3°С выше климатической нормы (климатическая норма -1, +2°С).



То есть, март в этом году ожидается теплее обычного, особенно за счет очень высоких температур в начале месяца, во второй половине марта температурный фон прогнозируется близким к своим обычным значениям для этого периода времени.

Месячное количество осадков на большей части территории страны предполагается в пределах средних многолетних значений, но по территории страны осадки будут распределяться неравномерно (климатическая норма 31-51 мм), сообщает Белгидромет
 
 
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Средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на 1-3°С выше климатической нормы (климатическая норма -1, +2°С).
 
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