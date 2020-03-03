Александр Прищепов служит в дежурной части РОВД 26 лет

Источник материала: Газета Авангард

Старший прапорщик Александр Прищепов служит в дежурной части РОВД вот уже 26 лет. Он, к слову, был удостоен звания победителя в районном социально-экономическом соревновании. О нем мы сегодня рассказываем на страницах газеты.





Дежурная часть – это одно из подразделений милиции, которое работает круглосуточно. Казалось бы, сидит за столом оперативный дежурный и отвечает на звонки. Однако все не так просто. Обращаются в дежурную часть по разным причинам: подростки шумят, пьяный на тротуаре лежит, соседи скандалят, ДТП произошло. На все звонки откликается дежурный, который вышлет наряд или подскажет, куда обратиться за помощью. Дежурную часть районного отдела внутренних дел можно сравнить с линией фронта. Кроме того, ее сотрудники координируют действия оперативных служб и следственно-оперативной группы. Иногда приходится стягивать все силы, чтобы помочь человеку, который оказался в беде.

Профессионализм, грамотность, коммуникабельность, добросовестное отношение к выполнению своих должностных обязанностей – все эти качества в полной мере присущи Александру Викторовичу. Он досконально знает свою работу, всегда готов к любым неожиданностям.

– Мы должны быть в курсе всего, так как в наши задачи входит отслеживание оперативной обстановки в районе. Дежурный также должен быть и хорошим психологом. Часто люди звонят на грани истерики и нужно получить от них необходимую информацию, отсеяв эмоциональную составляющую. К тому же от грамотных действий дежурного во многом зависит и отношение граждан к милиции в целом, – говорит Александр Прищепов.

График работы в дежурной части очень напряженный, поэтому все свободное время мужчина старается проводить с семьей. Уже 24 года Александр счастлив в браке и благодарен любимой супруге за двух замечательных сыновей и, конечно же, за поддержку, уважение и терпение.

– Для меня главное в жизни – жена, дети и работа. Нет ничего лучше, чем, возвращаясь с работы, ощущать тепло домашнего очага, – признается Александр.

Наверняка многие жители Будакошелевщины видели памятный знак, мемориальную доску и беседку возле районного отдела милиции, но вот мало кто знает, что к их созданию приложил руку Александр Прищепов. Причем в прямом смысле этого слова. Большую часть работ он выполнил своими руками, не имея при этом никакого специального образования. Делал он и музейную комнату РОВД.

Надо сказать, что по выслуге лет Александр мог бы уже в октябре прошлого года завершить свою трудовую деятельность, но срок службы ему продлили еще на пять лет. Очевидно, что уйдет на заслуженный отдых старший прапорщик еще не скоро.

Александр Викторович желает коллегам крепкого здоровья на долгие годы, мира, терпения, профессиональных успехов, надежного тыла – крепкой и любящей семьи.

Ирина ШУТОВА