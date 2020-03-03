Венгрия закупит двухэтажные поезда, сделанные в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Венгрия закупит 40 двухэтажных поездов, выпущенных на территории Беларуси. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«В марте у нас начнут курсировать первые 11 белорусских двухэтажных поездов. Венгерская железнодорожная компания уже подписала договор на поставку 40 таких же», — сказал он, сообщает БелТА .

В прошлом году в Венгрию был поставлен первый двухэтажный электропоезд KISS, построенный на ЗАО «Штадлер Минск». Соглашением между венгерскими железными дорогами и компанией была предусмотрена поставка 11 поездов для пригородных линий.

Также венгерский министр заявил, что его страна готова сотрудничать с Беларусью по поставка продовольственных товаров, в ядерной энергетике и закупках техники.