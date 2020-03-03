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БГК им. Мешкова в четвертьфинале СЕХА-лиги встретится с украинским «Мотором»

03.03.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова сыграет в четвертьфинале плей-офф СЕХА-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БГК им. Мешкова в четвертьфинале СЕХА-лиги встретится с украинским «Мотором»

Брестчане на домашнем паркете провели второй матч 1/8 финала против команды Пекинского университета. Днем ранее соперники уже встречались, и тогда БГК победил с разницей в 20 мячей – 46:26.

БГК им. Мешкова в четвертьфинале СЕХА-лиги встретится с украинским «Мотором»

На этот раз наша команда победила более скромно. Итоговые цифры – 41:23. БГК идет дальше и в четвертьфинале встретится с украинским «Мотором». 7 марта команды сыграют в Бресте, 11 марта – в Запорожье. 

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. БГК имени Мешкова сыграет в четвертьфинале плей-офф СЕХА-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Брестчане на домашнем паркете провели второй...
 
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