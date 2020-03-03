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Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны
Источник материала: СТВ
Именно воронежские «катюши» стали сердцем легендарной батареи капитана Ивана Флёрова. Оршанское эхо первого залпа докатилось победными раскатами и до далеких цехов завода имени Коминтерна.
Очевидные успехи реактивной артиллерии на фронте позволили Ставке Верховного главнокомандующего в августе 1941 года принять решение о формировании восьми полков реактивной артиллерии.
Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
Тщательно закамуфлированные «катюши» ежедневно отправлялись в Москву своим ходом. Доставлять их по железной дороге было невозможно из-за частых налетов немецкой авиации. Автоколонны шли под охраной, было строго запрещено останавливаться в населенных пунктах и на заправках. Горючее везли с собой. Несмотря на все меры предосторожности, однажды операция оказалась под угрозой срыва.
Елена Устинова:
Совершенно молоденький водитель, недавно призванный, упустил из виду, что нельзя останавливаться даже на светофоре. И он потерялся, он не знал, куда ехать. Но хорошо, что он приехал к коменданту Москвы.
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Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны
Именно воронежские «катюши» стали сердцем легендарной батареи капитана Ивана Флёрова. Оршанское эхо первого залпа докатилось победными раскатами и до далеких...
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