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Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

03.03.2020 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Именно воронежские «катюши» стали сердцем легендарной батареи капитана Ивана Флёрова. Оршанское эхо первого залпа докатилось победными раскатами и до далеких цехов завода имени Коминтерна. 

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Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

Очевидные успехи реактивной артиллерии на фронте позволили Ставке Верховного главнокомандующего в августе 1941 года принять решение о формировании восьми полков реактивной артиллерии. 

Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

Елена Устинова, краевед, главный библиотекарь библиотеки № 2 им. А. Кольцова (Воронеж, Россия):
Надо было наращивать темп: в июле надо было выпустить 30 машин, в августе – уже 100, а во время подготовки к московской битве каждый день 5-6 машин должно было выпускаться на этом заводе. 

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Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

Тщательно закамуфлированные «катюши» ежедневно отправлялись в Москву своим ходом. Доставлять их по железной дороге было невозможно из-за частых налетов немецкой авиации. Автоколонны шли под охраной, было строго запрещено останавливаться в населенных пунктах и на заправках. Горючее везли с собой. Несмотря на все меры предосторожности, однажды операция оказалась под угрозой срыва.

Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

Выехало семь машин, доехало шесть. Куда пропала одна машина БМ-13, которая ехала в Москву во время войны

Елена Устинова:
Представьте себе: выехало семь машин, шли они колонной, спецобеспечение, спецдокументы, все зачехлено, без остановки. Когда они въехали на территорию института, где их принимали и осматривали, стали считать – а их шесть оказалось. Они понимали, что это могло стоить им жизни, тем более в 41-м году. Куда делась последняя машина, кто ее пропустил? Где теперь ее искать? Что же произошло?

Совершенно молоденький водитель, недавно призванный, упустил из виду, что нельзя останавливаться даже на светофоре. И он потерялся, он не знал, куда ехать. Но хорошо, что он приехал к коменданту Москвы. 

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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Люди в материале: Вероника Гришкова

 
 
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Именно воронежские «катюши» стали сердцем легендарной батареи капитана Ивана Флёрова. Оршанское эхо первого залпа докатилось победными раскатами и до далеких...
 
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