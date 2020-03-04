Рыбакам на заметку! С 1 марта в Беларуси устанавливается запрет на лов щуки.

На Солигорщине с марта будет введен запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. Меры приняты для сохранения популяции этого вида рыбы. Надо отметить, что щука идет на нерест одной из первых.



В этот период у щуки проходит нерест. «По срокам нереста среди рыб Беларуси щука опережает всех — нерестится в марте-апреле при температуре воды 4-6 градусов. Нерест начинается сразу после таяния льда и проходит у берегов на глубине 0,5-1 м, в южных районах он начинается на 10-15 дней раньше, чем в северных, в озерах начинается позже, чем в реках», — отметили специалисты.



Щука является своего рода регулятором рыбьего населения. Уничтожение щукой малоценной мелочи, больных и ослабленных рыб способствует лучшему росту ценных видов рыб и оздоровлению их популяций. Будет ли и в дальнейшем водиться в наших водоемах и реках этот «водяной волк», как некоторые называют щуку, зависит от того, насколько продуктивно пройдет период нереста и от охраны вида в это время.



Сроки и продолжительность нереста зависят от климатических условий и, в первую очередь, от прогрева воды. Разгар наблюдается при температуре 5-7 градусов. Щука — это своего рода регулятор. Она уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб и способствует тем самым лучшему росту ценных видов рыб и оздоровлению их популяций, добавили в Госинспекции.

