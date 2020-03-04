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Рыбакам на заметку! С 1 марта в Беларуси устанавливается запрет на лов щуки.
04.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 февраля 2020 21:34 825
Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси.
В Беларуси с 1 марта устанавливается запрет на лов щуки. Хищную рыбу нельзя будет ловить до 15 апреля текущего года. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.
На Солигорщине с марта будет введен запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. Меры приняты для сохранения популяции этого вида рыбы. Надо отметить, что щука идет на нерест одной из первых.
Если в период запрета щуку поймали случайно, ее нужно отпустить. В противном случае необходимо будет заплатить штраф за причиненный ущерб окружающей среде. Сумма составляет девять базовых величин или 243 рубля. Вместе с этим, нарушителю грозит административный штраф, который составит от 540 до 1350 рублей (от 20 до 50 базовых величин).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ».
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23 февраля 2020 21:34 825 Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на...
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