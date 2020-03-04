ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рыбакам на заметку! С 1 марта в Беларуси устанавливается запрет на лов щуки.

04.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


23 февраля 2020 21:34 825

Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на большей части Беларуси.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Беларуси с 1 марта устанавливается запрет на лов щуки. Хищную рыбу нельзя будет ловить до 15 апреля текущего года. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Рыбакам на заметку! С 1 марта в Беларуси устанавливается запрет на лов щуки.

На Солигорщине с марта будет введен запрет на любительский и промысловый лов щуки обыкновенной. Меры приняты для сохранения популяции этого вида рыбы. Надо отметить, что щука идет на нерест одной из первых.

В этот период у щуки проходит нерест. «По срокам нереста среди рыб Беларуси щука опережает всех — нерестится в марте-апреле при температуре воды 4-6 градусов. Нерест начинается сразу после таяния льда и проходит у берегов на глубине 0,5-1 м, в южных районах он начинается на 10-15 дней раньше, чем в северных, в озерах начинается позже, чем в реках», — отметили специалисты.

Щука является своего рода регулятором рыбьего населения. Уничтожение щукой малоценной мелочи, больных и ослабленных рыб способствует лучшему росту ценных видов рыб и оздоровлению их популяций. Будет ли и в дальнейшем водиться в наших водоемах и реках этот «водяной волк», как некоторые называют щуку, зависит от того, насколько продуктивно пройдет период нереста и от охраны вида в это время.

Сроки и продолжительность нереста зависят от климатических условий и, в первую очередь, от прогрева воды. Разгар наблюдается при температуре 5-7 градусов. Щука — это своего рода регулятор. Она уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб и способствует тем самым лучшему росту ценных видов рыб и оздоровлению их популяций, добавили в Госинспекции.

Если в период запрета щуку поймали случайно, ее нужно отпустить. В противном случае необходимо будет заплатить штраф за причиненный ущерб окружающей среде. Сумма составляет девять базовых величин или 243 рубля. Вместе с этим, нарушителю грозит административный штраф, который составит от 540 до 1350 рублей (от 20 до 50 базовых величин).


Если сумма ущерба превышает 100 базовых величин, предусмотрена уголовная ответственность.


Любителям природы сообщаем телефон «горячей линии» Солигорской межрайонной инспекции: 8(0174)-22-21-56. По этому телефону просим сообщать о фактах браконьерства и нарушениях природоохранного законодательства.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 февраля 2020 21:34 825 Рыбакам на заметку! Лов щуки запрещен с 1 марта на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Турчин: Взаимодействие Минской области с Таджикистаном должно идти по нарастающей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика