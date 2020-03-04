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Время покупать! В Минске стартовали продажи последних секций дома «Эмиратс Волна»
04.03.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пришло время делать выбор и приобретать свою новую квартиру! На сегодняшний день
Это предложение ждали многие, ведь у дома
Расскажем по порядку!
В продажу поступили две последние секции дома
Нет свободных квартир и в других домах
Квартал «Эмиратс Люкс»
Строительство первого квартала комплексной застройки в «Минск Мире» завершается ударными темпами. Уже этой весной планируется сдать третью «Жемчужину» и первые секции дома «Эмиратс Волна». Срок завершения всех строительных и отделочных работ в этом грандиозном доме назначен на октябрь. Таким образом, уже осенью квартал
Напомним, что «Эмиратс Люкс» стал примером совершенно новой концепции жилой застройки в Беларуси. Здесь внедрялись стандарты качества мирового уровня, а архитекторы признавались, что черпали вдохновение в архитектуре Дубая и Абу-Даби. Названия домов не случайны - образ квартала как нельзя больше соответствует настроению набережной приморского курорта!
Все дома квартала оригинальны, но самым необычным можно назвать дом
Дом «Эмиратс Волна»
В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.
На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами, которые для лучшего обзора окружающих видов получат специальное стеклянное заграждение.
Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.
Подобрать жилье именно для своей семьи труда не составит - выбор отличный! Квартиры-студии, так называемые «евродвушки» и «евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 «квадратов».
В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!
В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства ведущего производителя этого оборудования компании OTIS.
В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта
В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS
Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.
Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой
Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.
Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками стойкой для консьержа и зона ожидания курьера
Возле дома предусмотрены велопарковки.
Стояночные места для автомобилей предусмотрены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.
Действующий многоуровневый автомобильный паркинг
На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом.
Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.
Но главное – престижность и комфорт жилья во многом определяется месторасположением. Для дома «Эмиратс Волна», как и всего квартала «Эмиратс Люкс» – это принципиально важная составляющая!
Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами.
Во дворе дома «Эмиратс Волна» предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки
Прямо во дворе дома достраивается просторный торговый центр.
С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.
Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок
Буквально в шаговой доступности - станция метро «Аэродромная» новой ветки столичного метрополитена, а также несколько остановок наземного транспорта.
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
У дома «Эмиратс Волна» прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной – современная школа с бассейном. А с южной стороны – центр всего комплекса «Минск Мир», все его преимущества!
Во-первых, новый городской парк – «зеленые легкие» всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.
Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл» – с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.
И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей дома «Эмиратс Волна» – это всего несколько минут неспешного шага!
Международный финансовый центр Minsk World
Кроме того, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.
Проследить, как продвигается отделка дома «Эмиратс Волна» и благоустройство прилегающей территории, можно в онлайн-режиме с
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