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Вот что можно подарить на 8 Марта, если у вас совсем иссякла фантазия

04.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый год мужскую половину населения ожидает головоломка: что подарить на 8 Марта? Как бы мы ни относились к этому празднику, оставлять близких и родных женщин без внимания совсем не хочется. LADY.TUT.BY предлагает изучить наш список: перед вами пять неудачных идей для подарков и столько же более привлекательных вариантов для девушек, мам, жен и других важных для вас людей.


Фото: Plush Design Studio, unsplash.com

Не очень удачные идеи: что дарить точно не надо

⛔ Косметика

Все-таки это вещь очень индивидуальная: кому-то крем может подойти, а у другого от одного только запаха будут слезиться глаза. С декоративной косметикой то же самое, только здесь еще есть опасность прогадать с цветом (например помады).

Некоторые девушки не пользуются большей частью разрекламированных косметических средств. О парфюме вообще молчим: его дарить можно, только если вы точно знаете, что этот запах любим и ожидаем. Впрочем, если идея вам все равно нравится, изучите хотя бы гайд, как подарить косметику с минимальным шансом на ошибку.

Приличная версия этого подарка: сертификат в магазин, где продается косметика, точно пригодится — каждая девушка хоть что-нибудь там покупает. Пусть даже это стиральный порошок, но так ваш подарок хотя бы не пропадет.

⛔ Кухонная утварь

И мы не только о сковородках: сюда же запишите мультиварку, йогуртницу и сушилку для овощей. Все это, безусловно, делает работу на кухне удобнее, но перечисленные вещи можно приобрести и без повода, если они вам так нужны. Подарок должен принести приятные эмоции, а новая кастрюля — ну… Сами понимаете.


Фото: wenping wang, unsplash.com

Опять же: если вас попросили подарить именно это — супер, если нет — лучше не стоит экспериментировать.

Приличная версия этого подарка: если уж вы адепт практичных подарков и не представляете как это — подарить что-то бесполезное, то лучше остановите свой выбор на некухонных гаджетах. Присмотритесь к беспроводным наушникам, если их еще нет, или к умным часам. Для мамы можно выбрать электронную книгу или ванночку-массажер для ног — вариантов, не связанных с гендерными стереотипами, уйма.

Выбираем беспроводные наушники, которые подойдут любому

⛔ Спортивный инвентарь

Очередной повод обидеться, что вы намекаете на несовершенную фигуру или неидеальный вес. Еще хуже, если гантели и сертификат на зумбу вы собираетесь дарить девушке, которая не занимается спортом вообще. С чего вы взяли, что ей это в кайф? Скорее всего, ваш выбор останется неоцененным.

Приличная версия этого подарка: ее не существует. И, как бы там ни было, 8 Марта — это день особенный. Долой все переживания по поводу фигуры! Неважно, есть они или нет. Сходите лучше вкусно поесть в приятный непафосный ресторан. Естественно, в этот день по счету платите вы — это же подарок, а не обычный поход в кафе.

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⛔ Секс-тренинги

Удивительно, но если загуглить «необычные подарки на 8 Марта», можно встретить совет приобрести сертификат на обучение различным сексуальным практикам. Но стоит задать себе вопрос: это для кого подарок — для вас или для девушки? Поверьте, если ваша вторая половинка действительно хочет вас чем-то удивить, она сама найдет способ, как это сделать.

В общем, идея примерно такая же, как на день рождения жены дарить ей удочку. Поняли, да?


Фото: Ava Sol, unsplash.com

Приличная версия этого подарка: обучение — это прекрасно, но лучше замените тему секса на ту, которая точно интересна и нужна вашей женщине. Может быть, она давно хотела научиться танцевать танго или делать визуалы для игр? Прислушайтесь к ее желаниям.

⛔ «Шуточные» подарки

Шутка про «место женщины на кухне» уже давно не вызывает смех, а все равно подарки с отсылками к этим стереотипам производятся и, видимо, успешно продаются. Но почему? Сложно представить, чтобы кому-то понравился фартук с надписью «всегда готовь» или что-то в таком духе.

На праздник все-таки хочется хорошего настроения, а не сомнительных впечатлений и указаний, пусть и в завуалированной, шутливой форме. Избегайте таких подарков и точно не покажетесь дурачком.

Приличная версия этого подарка: если ваша девушка понимает юмор, можете попробовать сыграть на гиперболизации идеи подобных подарков. Подарите «starter pack противника феминизма», которую наполните мелочами вроде уже названного фартука, конфет «для моей любимой» и подпишите открытку в адрес «слабого пола» — тогда, может, и правда будет смешно. А вот маме такое дарить точно не стоит ни в какой вариации — поверьте, она ждет от вас не этого.

Кроме этого, мы, как всегда, исключаем вариант «сделать подарок своими руками»: все-таки это подойдет только тем, кто действительно владеет каким-то ремеслом и может сделать стоящую вещь, а не поделку, которая затем успешно покроется пылью.

Зато эти варианты имеют шанс на успех

✅ Подписка на «Яндекс.Музыку», Netflix или другой сервис

Идея, которая вас не подведет: наверняка ваша девушка или жена любит слушать музыку и смотреть сериалы — так почему бы не подарить ей возможность наслаждаться этим легально, удобно и в любое время? Те, у кого уже есть подписка, знают: один раз попробуешь — поймешь, как это круто.


Фото: freepik.com

Конечно, маме такой подарок вряд ли понадобится, если только она у вас не суперсовременная. Но вот девушка, которую редко можно встретить без наушников или не в ноутбуке, оценит такой подарок по достоинству. Все-таки 2020-й на дворе.

✅ «Сонный набор»

Сегодня всем важно куда-то «успеть»: сходить на десяток тренингов, взять больше проектов на работе, заняться йогой дома. Не у всех получается при этом выделять время на сон, хотя это очень важная часть жизни.

Покажите близкой женщине, что вы переживаете за ее самочувствие, и сделайте ее сон приятным ритуалом: купите какую-нибудь интересную маску для сна и, например, креативный ночник. Подойдет и будильник, который включается утром постепенно, имитируя рассвет. Подарок подойдет и девушке, и жене, и маме — забота никому не покажется неуместной.


Фото: Gregory Pappas, unsplash.com

✅ Скретч-карта с приятным бонусом

Любительницы путешествий оценят эту штуку, ведь можно сразу видеть, где ты уже был, а где еще нет. Плюс азарт — клево же «помечать» новое увиденное место! Особенно хорош такой подарок для девушки: так вы подчеркнете, что готовы вместе покорять еще не посещенные страны.

Конечно, тубус с картой выглядит не слишком основательно, поэтому дополнить карту вы можете билетами в совместное путешествие. Главное — убедиться, что девушка точно хочет разделить поездку с вами и у нее есть возможность отправиться куда-то в выбранные вами даты.

✅ Книги для ума, тела и души

Подарить одну книгу — как-то скучно. Да и слишком мелко. Попробуйте создать персонализированный комплект для конкретной девушки. Одну книгу выберите научно-популярную, на интересную ей тему, чтобы почерпнуть что-то новое. Вторую книгу — художественную, не особенно мрачную — такую, чтобы создать, а не испортить настроение. Осталось что-то для тела, но это мы реализуем опять же через книги: сейчас выходит много литературы о нашем организме, написанной понятным языком. Выберите что-то из такой серии, это точно будет интересно!


Фото: Lê Tân, unsplash.com

Если бюджет позволяет, можете подарить электронную книгу, предварительно закачав в нее что-нибудь «со смыслом». Это превратит скучный, хоть и полезный, гаджет в душевный подарок.

✅ Сертификат в магазин белья

Здесь главное преподнести подарок так, чтобы он не был воспринят, как сертификат на секс-тренинг. Некоторые считают, что девушки действительно носят красивое белье, только чтобы впечатлить мужчину. Но все-таки оно может быть разным: хлопчато-бумажные трусики с зайчиками или уютную пижаму тоже можно купить по такому сертификату.

Главное — подчеркнуть, что вы дарите это не для «улучшения интимной жизни», а для «комфорта каждый день». Девушка сама решит, что ей нужно. Идеально будет спросить совета у ее подруг — они уж точно подскажут, в какой магазин покупать сертификат. Или по крайней мере не отправят вас туда, где можно купить только кружевной минимализм.

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Теги: Минск
 
 
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LADY.TUT.BY предлагает вам список более-менее универсальных подарков, с которыми шанс ошибиться на 8 Марта небольшой.
 
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