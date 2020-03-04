Источник материала: Маяк Преднепровья

Филиал «Белмит», возглавляемый Михаилом Цодовым, специализируется на изготовлении мясной продукции глубокой переработки. В 2018 году стал частью крупнейшего производителя и оператора агропромышленного сектора нашей страны — СЗАО «Серволюкс». Сегодня это современное предприятие входит в пятерку лидеров мясоперерабатывающей отрасли.





Ежемесячно «Белмит» производит и реализует 1 000 тонн продукции, активно развивает экспортное направление. Ассортимент предприятия насчитывает более 120 наименований мясоколбасных изделий: копченостей, сарделек, сосисок, вареных, полукопченых, варено-копченых колбас, ветчин, рулетов, сырокопченых колбас и мяса.

Изучая современные тенденции и опираясь на маркетинговые исследования, предприятие развивает ассортимент и предлагает новые продукты, а также разрабатывает уникальные авторские рецептуры.

Только натуральное мясо, специи и приправы входят в состав продукции, которая представлена на внутреннем и внешнем рынках под такими известными брендами, как «Петруха», «Cabandos», «Лакомый край», «Мишутка».

Отличительной чертой филиала «Белмит» можно назвать инновационные решения в области упаковки. Так, например, предприятие одним из первых производителей в республике стало поставлять сервировочную нарезку сырокопченых колбас, мясных деликатесов и продукцию, упакованную в вакуум по технологии DARFRESH. Этот способ обеспечивает продолжительный срок хранения колбасных и мясных изделий, их свежесть и защищает от повреждений.





Активно используется герметичная упаковка Flow-pack, которая позволяет продлить срок хранения и сохранить вкусовые качества продукта, минимизирует риск повреждения.

Здесь функционирует интегрированная система управления, которая включает в себя систему менеджмента качества производства и реализации мясных продуктов, соответствующую требованиям международных стандартов ISO и системы пищевой безопасности HACCP.

Эти международные стандарты помогают крупным компаниям получить доступ к новым рынкам, способствуют свободной и справедливой международной торговле, а также обеспечивают контроль на всех этапах производства пищевой продукции — от поступающего сырья до реализации готовой продукции.

Филиал «Белмит» уделяет особое внимание персоналу — главному ресурсу бизнеса. Сотрудникам предоставляются широкие возможности карьерного роста и

самореализации в рамках не только предприятия, но и группы компаний «Серволюкс». Используются новые современные методы работы: инициативы по усовершенствованию производственного процесса и внедрению инноваций приветствуются на всех уровнях персонала.

Успех обеспечивают профессионалы

Понятно, что от слаженной работы коллектива зависит успех общего дела. Этому во многом способствуют личные и профессиональные качества руководителя. И если они на высоком уровне, желаемые результаты будут обязательно достигнуты. Вот почему в филиале «Белмит» заслуженным авторитетом пользуется начальник мясоперерабатывающего цеха Ирина Ловцова, хотя здесь она трудится всего пять лет. Зато ее производственный опыт в перерабатывающей промышленности большой. Довольно долгое время она возглавляла консервный цех в ОАО «Быховский КОСЗ», затем трудилась в должности заместителя директора по производству этого крупнейшего в стране производителя плодоовощной консервации.

Ирина Ивановна говорит, что, когда ей поступило предложение перейти на новое место работы, то охотно его приняла. Ведь филиал «Белмит» является молодым и очень перспективным предприятием, которое устойчиво развивается и с каждым годом расширяет свои возможности.





По словам собеседницы, в ее обязанности входит планирование и контроль производственного процесса мясоперерабатывающего цеха, который состоит из нескольких участков: обвалки мяса, жиловки, формосоставления, инъектировки и формовки копченостей, формовки колбас, термической обработки, упаковки и комплектации. Там в несколько смен трудятся около 200 человек. Причем 40 процентов работников являются жителями нашего города и района. А вот других специалистов на автотранспорте предприятия доставляют из Могилева, Славгорода, Краснополья нашей области и из Рогачева Гомельской области. В их числе формовщики колбасных изделий Юлия Кардович и Марина Пинчукова, засольщик Сергей Менчиков, многие другие добросовестные труженики.

При изготовлении продукции не используется импортное мясо. Сырье поставляет группа компаний «Серволюкс». Это ОАО «Смолевичи Бройлер», ЗАО «Смолевичи Молоко» и ЗАО «Серволюкс Агро». Зато различные пищевые добавки и оболочки для колбас закупаются в России, Литве, Германии.

Готовые пищевые изделия успешно реализуются на внутреннем рынке торговыми объектами «Квартал вкуса», «МясновЪ», «Петруха». А дочерняя компания ООО «Серволюкс Восток», например, радует качественной колбасной и мясной продукцией московских потребителей.

Минувшим летом предприятие начало производить кулинарную продукцию: различные фарши, котлеты, тефтели, колбаски, голубцы, долму — блюдо из мясного фарша, обернутого в виноградный лист. А в начале текущего года этот ассортимент дополнили котлета «Полесская» и голубцы домашние.

На производстве очень строго соблюдаются санитарные нормы, за которыми тщательно и круглосуточно следят в разные смены семь ветеринарных врачей отдела производственно-ветеринарного контроля. Они берут пробы поступающего сырья и готовой продукции. Выписывают затем специальные удостоверения качества. Обследуют также весь грузовой транспорт. В случае отсутствия санитарной обработки, автомашины на территорию предприятия не допускаются.

Особое внимание постоянно уделяют внешнему виду, личной гигиене работников. На своих участках они должны трудиться в одноразовой спецодежде: халатах, перчатках, нарукавниках, фартуках, марлевых масках, шапочках.

На проходной предприятия есть так называемый журнал здоровья. Каждый труженик в нем расписывается, гарантируя, что он сам и все члены семьи не страдают, например, от острых кишечных инфекций.

Ветврачи и мастера участков тщательно осматривают перед работой руки своих подчиненных. При наличии серьезных порезов приступать к выполнению своих обязанностей запрещено.

Слушая рассказ Ирины Ловцовой о цехе и его производственных делах, вижу, что моя собеседница довольна тем, как складывается ее карьера. К тому же, с удовлетворением подчеркивает: натуральную продукцию, которую производит филиал «Белмит», она и сама постоянно приобретает по приемлемой цене в торговой сети города Быхова.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.