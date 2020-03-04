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В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет

04.03.2020 09:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет
shutterstock.com

Поправки ожидают законы по вопросам применения социальных нормативов.

«Предлагается начиная с 2021 года перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения республики. В частности, предлагается отменить минимальный потребительский бюджет и устанавливать выплаты, иные обязательства государства, а также критерии предоставления отдельных видов государственной помощи в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на обоснование.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. 

В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет
Чем МПБ отличается от бюджета прожиточного минимума (БПМ)?
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Об отмене МПБ говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год.
 
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