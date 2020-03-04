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В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет
04.03.2020 09:43 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Поправки ожидают законы по вопросам применения социальных нормативов.
«Предлагается начиная с 2021 года перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения республики. В частности, предлагается отменить минимальный потребительский бюджет и устанавливать выплаты, иные обязательства государства, а также критерии предоставления отдельных видов государственной помощи в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп», - сообщает
Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.
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Об отмене МПБ говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год.
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