В Беларуси могут отменить минимальный потребительский бюджет

Поправки ожидают законы по вопросам применения социальных нормативов.

«Предлагается начиная с 2021 года перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения республики. В частности, предлагается отменить минимальный потребительский бюджет и устанавливать выплаты, иные обязательства государства, а также критерии предоставления отдельных видов государственной помощи в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на обоснование.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.

Чем МПБ отличается от бюджета прожиточного минимума (БПМ)? Подробнее