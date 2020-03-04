За какие домены и какие суммы готовы платить белорусы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси теряют популярность «криптодомены», зато становятся востребованным экодомены". В hoster.by собрали самые интересные цифры, чтобы показать, в какие домены инвестирует бизнес.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com ​

«Мода на „криптодомены“ предсказуемо сходит на нет. Причем как в Беларуси, так и во всем мире, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Сочетание crypto встречается лишь в 7 доменах .BY, зарегистрированных в этом году. Это на 94% меньше, чем в предыдущем. Для сравнения, раз в 3 дня появляется новое имя с приставкой „eco“ в зоне .BY».





По словам Сергея Повалишева, национальные домены остаются самыми популярными у белорусов. Это традиционно связано с большим доверием со стороны пользователей к ресурсам с местным доменом. Плюс лучшие позиции в выдаче.

В Беларуси проявляют интерес к специализированным доменным зонам .dev, .art и .club.

Домены .BY тем временем пользуются популярностью далеко за пределами страны. Почти 10% всех белорусских доменов зарегистрировано на иностранных резидентов. В этом году в список стран, где популярен домен .BY вернулась Дания.





Германия прочно входит тройку лидеров регистраций за счет интереса со стороны баварских компаний. Они не без оснований считают, что белорусский домен удобнее и красивее, чем местный.bayern.

Ранее в hoster.by рассказывали , что 2020 год начался с заметного оживления на вторичном рынке доменов. На этой неделе имя okna.by было продано через благотворительный аукцион за 14 180 рублей — это один из самых дорогих доменов Байнета за всю его историю.

К примеру, в феврале домен okna.by продали за 14 180 рублей, love.by — за 3905 рублей, ice.by — 2525 рублей, butik.by — 1300 рублей, shkaf-kupe — 1035 рублей, airlines.by — 870 рублей.

Напомним, по правилам регистрации доменов в национальной зоне .BY и .БЕЛ все имена, не продленные в отведенный срок предыдущими владельцами, попадают на благотворительный аукцион. Все вырученные средства, за исключением стандартной стоимости регистрации домена, направляются в белорусские детские дома.