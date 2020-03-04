Милиционеров в Беларуси будут оценивать баллами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусской милиции введут балльную систему оценки сотрудников. Идею предложил глава МВД Юрий Караев. По его мнению, это поможет правоохранителям стать ближе к людям и избавит милицию от имиджа карательного органа, сообщает «МИР 24».

«Балльная система покажет нам, насколько удастся сконцентрировать усилия сотрудников милиции на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, причинивших наибольший вред, чтобы количество совершенных или несовершенных, раскрытых или нераскрытых преступлений не стало каким-то фетишем и не было поставлено во главу угла», – сказал Караев.

Работу сотрудников будут оценивать по конкретному результату, а не по галочному принципу. Имеет значение не количество раскрытых преступлений, а качество работы. Так, максимальные баллы по линии наркоконтроля милиционеры получат за пресечение деятельности нарколаборатории, а борцы с коррупцией – за раскрытие громких дел, связанных со взяточничеством и крупными хищениями из бюджета.