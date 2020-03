Жуткая травма в НХЛ попала на видео: Бойчак получил коньком в лицо

Источник материала: Tut.by

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счетом 2:6 в пользу гостей, передает РБК.

В середине третьего периода Бойчак около своих ворот толкнул в спину нападающего «Канадиенс» Арттури Лехконена. Финн упал на лед и задел коньком лицо американца. Бойчак тут же покинул лед и отправился в раздевалку.