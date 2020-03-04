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Жуткая травма в НХЛ попала на видео: Бойчак получил коньком в лицо

04.03.2020 10:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счетом 2:6 в пользу гостей, передает РБК.

В середине третьего периода Бойчак около своих ворот толкнул в спину нападающего «Канадиенс» Арттури Лехконена. Финн упал на лед и задел коньком лицо американца. Бойчак тут же покинул лед и отправился в раздевалку.

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен заявил, что эпизод с ударом в лицо выглядел пугающе. «Мы скрестим пальцы, чтобы ничего страшного не случилось», — сказал Жюльен. О состоянии защитника пока не сообщается.

Бойчак выступает в НХЛ с сезона-2007/08. С тех пор он провел 725 матчей в регулярном первенстве НХЛ, записав на свой счет 206 очков (54 шайбы + 152 результативные передачи). Является обладателем Кубка Стэнли — 2011 в составе «Бостон Брюинз».

 
 
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После инцидента защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак на лед не вернулся.
 
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