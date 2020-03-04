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Алексей Бага: «Объяснить литовцу, что для визы нужно получить 500 справок, тяжеловато»

04.03.2020 11:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Жальгириса» и бывший тренер БАТЭ Алексей Бага в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о сложностях с получением визы. Краткий пересказ размещен на tribuna.com.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Визы и прочие бумажки много времени отнимают?

— Дело такое. Посольство работает с утра и до определенного часа. Надо собрать целый ворох бумаг. Не дай бог, какой-то не хватает или где-то не так запятая. Думаю, с этим все сталкивались. Бежишь, делаешь еще копию. Вот это немножко напрягало.

Переезды. Вроде бы 2,5 часа. Но туда едешь, день носишься по Минску. Потом назад полуночным поездом. Это немного выбивало из колеи.

Тем же литовцам это не в новинку, но они без виз везде перемещаются. Объяснить литовцу, что для визы нужно получить 500 справок, тяжеловато. Они даже в США без визы летают, — сказал Бага.

Напомним, в последний день февраля «Жальгирис» Баги в матче за Суперкубок Литвы победил «Судуву» со счетом 1:0.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о сложностях с получением визы.
 
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