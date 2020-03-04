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О, женщина! Леонид Путырский – о семье, любви и цветах-пациентах

04.03.2020 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

О, женщина! Леонид Путырский – о семье, любви и цветах-пациентах
У хирурга должны быть не только хорошие руки, но и открытая, теплая душа. © / Фото из открытых источников

Экс-главный маммолог страны, профессор, доктор медицинских наук, автор десятков научных работ, девяти поэтических сборников, более пятидесяти песен и романсов, сегодня он считается одним из самых авторитетных специалистов в области женского здоровья. А пациентки называют его любимым доктором.

О родных

- То,  с каким уважением вы относитесь к женщине, - наверняка следствие воспитания. Вы можете вспомнить своих самых значимых женщин?

- Конечно. Прежде всего, это моя мама. Она хоть и без высшего образования, но была  человеком очень интеллигентным по отношению к своим детям, к близким. Помогать я у нее научился. Она прекрасно пела, рисовала и в этих рисунках выражала столько эмоций! Я рос с двумя сестрами, и мама всегда говорила, что  жить надо дружно  и я, мальчик, не могу обижать девочек.  Девочки – это цветы. При этом у меня было много свободы, но такой свободы, которую мне и самому не хотелось нарушать.

- Дети и внуки такие же самостоятельные?

- И сын, и внук сами могут постирать, приготовить торт. Шестнадцатилетний парень утром  делает завтрак себе и младшей сестре, помогает собраться, они вместе идут в школу. Я всегда  говорю, что не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя, а дети потом повторят за вами.  Вижу, что сын копирует мое отношение к жене и  детям.

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- Вы с женой Натальей и работаете вместе. Это не трудно?

- Я рано женился, в 21 год. В этом возрасте мы как глина, из которой можно вылепить все что хочешь. Мне повезло встретить мою супругу -  43 года вместе, и слабее чувства мои не стали. И  мне, кстати, повезло встретить вторую маму, мою тещу, которая была мудрой женщиной и оказала  очень позитивное влияние на  семью. Однажды я краем уха слышал, как она учила дочку, мою жену, понимать мужчин. Если мужчина того стоит, конечно.

- И как?

- Мы с женой – лидеры по натуре, порой была конкуренция.  И как-то слышу: «Мама, он одного хочет – чтобы его по голове гладили!» А теща в ответ: «Доченька, если у мужчины единственный недостаток: он хочет, чтобы его гладили по голове, – десять раз погладь!» Она учила, что на какие-то мелкие  недостатки можно закрывать глаза, и я сам этому учился. Идеальных людей нет. Что-то мне в супруге хотелось исправить, что-то - ей во мне. Но лучше приспособиться друг к другу, чего-то не замечать, а чему-то улыбнуться. Но ни в коем случае нельзя решать силой, напором. Это ломает любовь, рвет ее на части.

О, женщина! Леонид Путырский – о семье, любви и цветах-пациентах
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ВРАЧ

- А потом я стал женским врачом и еще больше осознал, насколько между людьми  должно быть взаимопонимание. Женщина-пациент - это не просто цветок, а очень нежный, хрупкий цветок. Я всегда говорю, что у хирурга должны быть не только хорошие руки, но и открытая, теплая душа.  И всегда старался быть еще и чуть-чуть психологом, чтобы успокоить женщину, дать ей надежду.

- Вы не устали от такого количества женщин вокруг?

- Нет. И я всегда открыт. Как-то в полвторого ночи позвонила пациентка,  сказала, что обнаружила проблему, боится, хочет ко мне утром пораньше приехать. Я сказал: «Конечно, приезжайте». Я потом еще час не мог уснуть. Но это должен быть такой врач. В шаговой доступности от пациента.

- А почему вы выбрали такую  специализацию?

- Это было осознанно. После института  меня, как отличника-активиста, танцора и спортсмена, распределили  в клиническую ординатуру института онкологии, и я попал к Тихону Антоновичу Пантюшенко. Человек необычайно талантливый во всем, профессор, который писал картины и книги. Через полмесяца он предложил остаться в его отделении.  А в науке главное звено – руководитель.  И я, попав в его руки, поработав под его руководством, понял, что нашел свое направление.

Счастье пациентов

- Вы видели такое количество женских судеб… Какие они еще, женщины, кроме того, что они цветы? Как они умирают, как возрождаются? Насколько они выносливы? Что вы о них поняли за 40 лет спасения?

- У меня книга вышла «Удар молнии», это  истории моих пациенток, которые мы с сыном проанализировали и изложили. И я понял, что женщины - это стержень не только в семье, но и в государстве. Даже за самыми сильными мужчинами стоят женщины, которые их  направляют, женщины, ради которых мужчины все сделают. Передо мной стояли министры,  мужья  заболевших женщин, которые плакали и говорили: «Вот теперь я понял, какую роль она играла в моей жизни. Как стирать, готовить, водить детей в школу, проверять уроки – я этого никогда не знал». И еще я наблюдал, что, даже заболев, женщина думает о детях и о муже, а не о себе. Вот что такое женская натура. Настоящая женщина все готова отдать  ради  близких, она всегда мама. И я бы хотел, чтобы в канун 8 Марта мужчины другими глазами  взглянули на своих  жен. Если полюбил женщину – это на всю жизнь. Если она была любимой до свадьбы, то она и потом никуда не делась. Она та же, а мелкие недостатки не надо замечать. Обнимите и поцелуйте свою любимую, это та самая ваша невеста, которую вы когда-то так хотели удержать. Относитесь к женщине так, и вы не пожалеете.

О, женщина! Леонид Путырский – о семье, любви и цветах-пациентах
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СОВЕТЫ ОТ ДОКТОРА ПУТЫРСКОГО

  • Дорогие женщины, помните, что ухаживать надо не только за мужем и детьми, но и за собой, за своим здоровьем. Будет мама и жена здоровая, будет здорова и счастлива вся семья.
  • Старайтесь наносить на себя поменьше косметики.
  • Хорошо и правильно питайтесь. Не забывайте, что витамины  вам так же необходимы, как и вашим близким. Старайтесь выбирать  натуральные продукты.
  • Умейте отдыхать не только  8 Марта. Находите время среди недели полежать, провести время с удовольствием за книгой, общением. Если вы живете в крупном городе, постарайтесь хотя бы в выходные выбираться на дачу, в парк.
  • Для женского здоровья важно, чтобы женщина вовремя вышла замуж и родила первого ребенка до 25 лет, кормила грудью не менее  года, а по рекомендации ВОЗ – не менее двух лет. Кормление грудью – профилактика рака молочной железы.
  • Каждый месяц женщина должна осматривать грудь и ничего не находить – никаких уплотнений, изменений кожи. Если обнаружила – не тянуть, сразу идти к врачу.
  • Несмотря на то что проблем в здравоохранении хватает, в любой области есть хорошие врачи. Ищите своего доктора до того, как начались серьезные проблемы. Помните,  что болезнь легче предупредить. Прислушивайтесь к своему организму и реагируйте на любые тревожные сигналы.
  • Живите позитивно. От обстановки в доме, от вашего настроения зависит и ваше здоровье. Не зацикливайтесь на проблемах, которых у каждого хватает.

О, женщина! Леонид Путырский – о семье, любви и цветах-пациентах
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

• Стрессы, тревоги,  особенно в семье.

• Сбои в работе гормональной  и иммунной систем.

• Вредные привычки, такие как курение, алкоголизм.

• Питание. Слишком много сейчас  продуктов с усилителями вкуса, окислителями, разрыхлителями, пестицидами, консервантами.

• Плохая экология.

 
 
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40 лет Леонид Алексеевич Путырский спасает женские жизни.
 
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Чырвоны прамень
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