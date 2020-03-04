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Дешево и действенно. 10 крутых (и совсем недорогих) средств для ухода за кожей

04.03.2020 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Найти удачные средства можно не только в люксе, но и в масс-маркете. И мы вновь готовы это доказать! В прошлый раз мы рассказывали об отличных и недорогих средствах для макияжа, а сегодня косметолог LADY собрала бюджетные продукты для ухода за кожей лица.

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

Традиционно в нашу подборку включена только та косметика, которая доступна для жителей Беларуси: любое из средств можно купить онлайн с прямой доставкой или в стационарных магазинах страны. Стоимость одного продукта не превышает 35 рублей.

Будьте внимательны: белорусских средств вы здесь не найдете. О них мы уже рассказывали раньше — топ отечественного ухода можно найти здесь.

Очищение

Сегодня мягкие ПАВы (а именно такие нам и нужны, чтобы не повредить защитный слой кожи) используют даже в масс-маркете. Но довольно редко: качественные компоненты значительно повышают цену продукта, что бюджетному производителю невыгодно. Поэтому хорошее и при этом недорогое средство для умывания — пока скорее исключение, чем правило.

Впрочем, пару удачных продуктов нам найти удалось — очищающий крем с витамином С от Andalou Naturals и мицеллярный гель от Babe Laboratorios. Первый подойдет обладательницам нормальной, комбинированной и жирной кожи (в том числе и возрастной): несмотря на текстуру молочка, очищает он качественно. А мицеллярный гель из аптеки — средство универсальное: его могут использовать даже те, кто страдает от гиперчувствительности.







Тонизирование

Самые удачные тоники — как раз в бюджетном сегменте. Конечно же, речь не идет о средствах на основе спирта: такие тонеры не стоит использовать даже тем, для кого их выпускают. А вот продукты с витамином С, кислотами и базовыми увлажнителями однозначно стоит искать на полках с масс-маркетом или k-beauty (то есть корейской косметикой).

До середины весны актуален пилинг-тонер от Pekah: он содержит небольшое количество кислот (всех видов — АНА, ВНА и РНА), а также ниацинамид (который регулирует выработку себума) и аллантоин (который смягчает). Если же с кислотами вы не в ладах или просто ищете более универсальный вариант, попробуйте мезотоник с гиалуроновой кислотой от Bielenda.







Увлажнение

Сыворотка — самые универсальное косметическое средство: его можно использовать и днем, и ночью, и самостоятельно, и с кремом, и под альгинатную маску. Поэтому в своем бьюти-арсенале сыворотку иметь стоит.

Из бюджетных сывороток мы рекомендуем две. В первую очередь присмотритесь к варианту с гиалуроновой кислотой от Elizavecca: ударная доза увлажнителя здесь соседствует с многофункциональным ниацинамидом. Также стоит обратить внимание на концентрат Re Vita C от польской марки Floslek: она выравнивает тон лица и сглаживает мелкие морщинки.







Эксфолиация

Какие пилинги можно использовать весной, когда «кислотный» сезон завершен? Наш совет — перейдите на пилинг-диски: например, с витамином С от A’pieu. На самом деле, в их составе тоже есть кислоты (салициловая и гликолевая), но в небольшом количестве и в компании смягчающих их действие компонентов (алоэ, пантенол, аллантоин).

Еще более безопасный вариант — пилинг на основе ферментов. Такой есть у аптечной марки Pharmaceris.







Мультимаскинг

Как насчет того, чтобы дополнить свой уход масками? Про тканевые мы уже рассказывали, поэтому сегодня рекомендуем классические.

Из очищающих (для них, между прочим, самое время) можно взять маску с углем от Vichy: она есть в бюджетном формате саше. Также не пренебрегайте увлажняющими и успокаивающими масками. Например, с лепестками роз от IsnTree: два действия в одном флаконе.



 
 
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Найти удачные средства можно не только в люксе, но и в масс-маркете. И мы вновь готовы это доказать! В прошлый раз мы рассказывали об отличных и недорогих средствах...
 
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