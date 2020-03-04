Дешево и действенно. 10 крутых (и совсем недорогих) средств для ухода за кожей

Источник материала: Tut.by

Найти удачные средства можно не только в люксе, но и в масс-маркете. И мы вновь готовы это доказать! В прошлый раз мы рассказывали об отличных и недорогих средствах для макияжа , а сегодня косметолог LADY собрала бюджетные продукты для ухода за кожей лица.

Традиционно в нашу подборку включена только та косметика, которая доступна для жителей Беларуси: любое из средств можно купить онлайн с прямой доставкой или в стационарных магазинах страны. Стоимость одного продукта не превышает 35 рублей.

Будьте внимательны: белорусских средств вы здесь не найдете. О них мы уже рассказывали раньше — топ отечественного ухода можно найти здесь .

Очищение

Сегодня мягкие ПАВы (а именно такие нам и нужны, чтобы не повредить защитный слой кожи) используют даже в масс-маркете. Но довольно редко: качественные компоненты значительно повышают цену продукта, что бюджетному производителю невыгодно. Поэтому хорошее и при этом недорогое средство для умывания — пока скорее исключение, чем правило.

Впрочем, пару удачных продуктов нам найти удалось — очищающий крем с витамином С от Andalou Naturals и мицеллярный гель от Babe Laboratorios. Первый подойдет обладательницам нормальной, комбинированной и жирной кожи (в том числе и возрастной): несмотря на текстуру молочка, очищает он качественно. А мицеллярный гель из аптеки — средство универсальное: его могут использовать даже те, кто страдает от гиперчувствительности.













Тонизирование

Самые удачные тоники — как раз в бюджетном сегменте. Конечно же, речь не идет о средствах на основе спирта: такие тонеры не стоит использовать даже тем, для кого их выпускают. А вот продукты с витамином С, кислотами и базовыми увлажнителями однозначно стоит искать на полках с масс-маркетом или k-beauty (то есть корейской косметикой).

До середины весны актуален пилинг-тонер от Pekah: он содержит небольшое количество кислот (всех видов — АНА, ВНА и РНА), а также ниацинамид (который регулирует выработку себума) и аллантоин (который смягчает). Если же с кислотами вы не в ладах или просто ищете более универсальный вариант, попробуйте мезотоник с гиалуроновой кислотой от Bielenda.













Увлажнение

Сыворотка — самые универсальное косметическое средство: его можно использовать и днем, и ночью, и самостоятельно, и с кремом, и под альгинатную маску. Поэтому в своем бьюти-арсенале сыворотку иметь стоит.

Из бюджетных сывороток мы рекомендуем две. В первую очередь присмотритесь к варианту с гиалуроновой кислотой от Elizavecca: ударная доза увлажнителя здесь соседствует с многофункциональным ниацинамидом. Также стоит обратить внимание на концентрат Re Vita C от польской марки Floslek: она выравнивает тон лица и сглаживает мелкие морщинки.













Эксфолиация

Какие пилинги можно использовать весной, когда «кислотный» сезон завершен? Наш совет — перейдите на пилинг-диски: например, с витамином С от A’pieu. На самом деле, в их составе тоже есть кислоты (салициловая и гликолевая), но в небольшом количестве и в компании смягчающих их действие компонентов (алоэ, пантенол, аллантоин).

Еще более безопасный вариант — пилинг на основе ферментов. Такой есть у аптечной марки Pharmaceris.













Мультимаскинг

Как насчет того, чтобы дополнить свой уход масками? Про тканевые мы уже рассказывали , поэтому сегодня рекомендуем классические.

Из очищающих (для них, между прочим, самое время) можно взять маску с углем от Vichy: она есть в бюджетном формате саше. Также не пренебрегайте увлажняющими и успокаивающими масками. Например, с лепестками роз от IsnTree: два действия в одном флаконе.







